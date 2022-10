Scontro frontale tra auto e furgone, i due veicoli prendono fuoco: passeggeri in salvo L’incidente si è verificato questa notte a Gricignano d’Aversa, nella provincia di Caserta: entrambi i veicoli sono stati avvolti e distrutti dalle fiamme.

A cura di Valerio Papadia

Grave incidente stradale, questa notte, a Gricignano d'Aversa, nella provincia di Caserta: un'automobile e un furgone che trasportava pellame si sono scontrati frontalmente per cause che sono ancora in corso di accertamento; dopo l'incidente, entrambi i veicoli hanno preso fuoco. Lo scontro si è verificato nella zona industriale della cittadina del Casertano: sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta, che hanno provveduto ad estinguere il rogo; fortunatamente, conducenti e passeggeri di entrambi i veicoli erano già riusciti a mettersi in salvo. Sia il furgone che l'automobile sono stati avvolti dalle fiamme e sono stati completamente distrutti: con non poca difficoltà, però, i pompieri sono riusciti a domare l'incendio. Ancora poco chiara la dinamica dell'incidente: sul posto anche le forze dell'ordine per ricostruire quanto accaduto.

Incidente a Caivano, c'è la seconda vittima

Intanto, nella giornata di ieri, venerdì 21 ottobre, si è aggravato il bilancio dell'incidente avvenuto a Caivano, nel Napoletano, tra il 16 e il 17 ottobre: dopo Nicola Rivetti, l'uomo casertano di 38 anni deceduto la scorsa settimana, è morto anche un altro passeggero presente nell'auto al momento dello scontro, vale a dire il giovane di 24 anni, anche lui casertano, che era ricoverato in ospedale in gravi condizioni.