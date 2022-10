Incidente a Caivano, morto anche il passeggero di 24 anni dopo il 38enne: era grave da 3 giorni L’auto con a bordo 3 persone si era schiantata contro guardrail sulla strada Statale Sannitica la notte di lunedì scorso. C’è un solo sopravvissuto.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Salgono a due le vittime del tremendo incidente stradale avvenuto a Caivano la notte tra domenica 16 e lunedì 17 ottobre scorsi. Dopo il decesso del 38enne che era nell'auto, Nicola Rivetti, originario di Caserta, morto sul colpo, si è spento, purtroppo, anche l'altro passeggero che era con lui nell'auto, un ragazzo di 24 anni di Casertavecchia. Il giovane era ricoverato da tre giorni in gravi condizioni e lottava per la vita. Purtroppo non ce l'ha fatta.

Auto con 3 persone schiantata contro guardrail

L'incidente è avvenuto sulla strada Statale Sannitica che da Marcianise, in provincia di Caserta, porta a Caivano, nell'area metropolitana di Napoli. L'auto sulla quale viaggiavano le due giovani vittime si è schiantata contro un guardrail. Alla guida della vettura c'era un altro ragazzo, anche lui di 24 anni, che è stato arrestato lunedì con l'accusa di omicidio colposo. Il giovane sottoposto ai primi esami tossicologici, sarebbe risultato positivo agli stupefacenti. La Procura di Napoli Nord, nelle scorse ore, ha aperto un fascicolo d'indagine a suo carico.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Caivano. Secondo le prime ricostruzioni, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. L'automobile era sulla Statale Sannitica, e stava procedendo in direzione di Caivano. L'incidente è avvenuto all'altezza della frazione di Pascarola, nei pressi della sede della Mediterranea Porfido, che si occupa di estrazione e lavorazione pietre; il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo all'improvviso e, uscito di strada, si è schiantato contro il guardrail e la recinzione che circonda il piazzale della società. Nell'impatto la parte anteriore del veicolo è andata completamente distrutta.