Scontro auto-scooter, ragazzo di 23 anni in codice rosso. L’incidente a Grumo Nevano Scontro fra un Bevery e una Citroen C1, il ragazzo sullo scooter ricoverato all’ospedale del Mare.

A cura di Redazione Napoli

immagine di repertorio

Grave incidente stradale ieri sera, dopo le ore 22 a Grumo Nevano, nell'area frattese. I carabinieri sono intervenuti al corso Giuseppe Garibaldi a seguito di una chiamata per uno scontro. Poco prima e per cause in corso di accertamento era avvenuto un sinistro tra una Citroen C1 e un Piaggio Beverly. Ad avere la peggio il ragazzo che guidava il due ruote, un 23enne del posto trasferito in codice rosso ma non in pericolo di vita nell’ospedale del Mare di Napoli. L’autista dell’auto, un 36enne, sta bene. I militari hanno sequestrato i due veicoli.