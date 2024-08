video suggerito

Scontro auto-scooter in via Marina a Napoli, ferito gravemente 50enne Incidente nella notte a via Marina, ferito uomo di 50 anni a bordo di scooter. I consiglieri Luigi e Peppe Aiello: "Troppi incidenti, va rafforzata la sicurezza"

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Scontro auto-scooter su via Marina a Napoli. Ferito gravemente un uomo di circa 50 anni. L'incidente stradale è avvenuto questa notte, domenica 18 agosto 2024, attorno all'1,10, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale e l'ambulanza del 118. “Si tratta dell'ennesimo incidente stradale avvenuto su via Marina, adesso basta. Intervenga il sindaco”: a denunciare l'accaduto sono i consiglieri della II e III Municipalità Luigi e Peppe Aiello, che chiedono all'amministrazione di potenziare la sicurezza stradale anche all'Arenaccia.

"Troppi incidenti a via Marina, subito correttivi"

Tra le proposte, l'istallazione di segnaletica verticale luminosa per gli attraversamenti pedonali e dei dissuasori stradali come rallentatori per l'alta velocità.

“Via Marina – spiegano i due consiglieri locali – purtroppo si trasforma spesso in una pista da corsa. La strada non è sicura per i pedoni e sono numerosi gli incidenti stradali che registriamo, anche gravi, come documentato dalla Polizia Locale, che è dovuta intervenire varie volte”.

“Assieme ai cittadini lanceremo una raccolta firme per chiedere il rafforzamento della sicurezza stradale. Gli abitanti della zona Mercato e delle case nuove – proseguono i Consiglieri Municipali Luigi e Giuseppe Aiello – fanno appello al Sindaco e agli assessori alla viabilità e alla sicurezza per riunire un tavolo tecnico con i servizi preposti e la Polizia Municipale, al fine di trovare una soluzione per il miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale in Via Nuova Marina e Via Amerigo Vespucci, entrambe strade primarie che rientrano tra le competenze dei servizi centrali”.