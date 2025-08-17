Scontro auto-scooter a Castellabate, Stefano muore a 39 anni: lutto in Cilento

Stefano Federico, la vittima

Scontro auto-scooter a Castellabate, in provincia di Salerno. Nell'impatto molto violento perde la vita Stefano Federico, di 39 anni, originario del luogo e molto conosciuto in zona. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. L'incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio, domenica 17 agosto, attorno alle ore 14,00, sulla via del Mare, in località Cenito, nel tratto tra le frazioni di San Marco e Ogliastro Marina, zona balneare del Cilento.

Incidente stradale in Cilento sulla via del Mare

Secondo le prime ricostruzioni, il 39enne era alla guida di uno scooter Beverly quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con una Volkswagen Passat che procedeva in direzione opposta. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa di Agropoli e un'automedica del 118 dell'Asl di Salerno. Purtroppo, però, Stefano è deceduto nonostante i tentativi disperati del personale sanitario di salvargli la vita.

Lutto a Castellabate per la morte del 39enne

Illeso, invece, il conducente dell'auto, non residente a Castellabate. L'uomo si è fermato per allertare i soccorsi e aiutare il 39enne ferito. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione locale, coordinati dalla compagnia di Agropoli, che hanno avviato le indagini. Sono stati eseguiti i rilievi del caso ed acquisite le prime testimonianze. Non si esclude che possano essere ricercate anche eventuali immagini delle telecamere della zona per avere ulteriori elementi utili alle indagini. Sul luogo dell'incidente anche la Polizia Municipale che si è occupata della gestione della viabilità della zona. L'area è stata interdetta al traffico per il tempo necessario ad eseguire i rilievi e alla messa in sicurezza. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore alla famiglia, per la tragica e prematura perdita.