Scontro frontale tra due auto a Ottaviano, Alessandro muore a 44 anni: 2 feriti gravi L’incidente in via Vecchia Sarno ad Ottaviano. Sul posto polizia locale, carabinieri e vigili del fuoco.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Scontro frontale tra due auto ad Ottaviano, in provincia di Napoli. Il violento incidente stradale è avvenuto ieri, giovedì 6 aprile 2023, in via Vecchia Sarno, nei pressi del cimitero. Nell'impatto è morto Alessandro Ambrosio, 44enne di San Giuseppe Vesuviano, mentre ci sono due feriti. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia Municipale e i carabinieri, che hanno avviato le indagini sulla vicenda. E i soccorsi con l'ambulanza del 118. Per il 44enne, però, non c'è stato nulla da fare. L'impatto gli è stato fatale. Sul posto anche i vigili del fuoco che sono intervenuti per liberare le persone coinvolte nell'incidente dalle lamiere delle auto accartocciate. Mentre per i due passeggeri dell'altra vettura è stato necessario il trasporto e il ricovero in ospedale. Le loro condizioni sono giudicate gravi.

L'incidente nei pressi del Cimitero

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente sarebbe avvenuto nella mattinata di ieri in via Vecchia Sarno ad Ottaviano, comune del Vesuviano nella provincia di Napoli. La causa dell'incidente sembrerebbe essere legata ad un sorpasso. Ma saranno le forze dell'ordine a chiarire cosa sia realmente accaduto. Non è escluso che possano essere utilizzate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente e il tragitto seguito dai due veicoli prima che avvenisse l'incidente stradale mortale. Via Vecchia Sarno è una strada molto trafficata che conduce verso il centro di di Ottaviano. La strada costeggia il cimitero della cittadina vesuviana.