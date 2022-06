Scontro auto-moto nella galleria di Pozzano in Costiera Sorrentina, morto motociclista 30enne Scontro tra auto e moto. Morto un giovane originario di Torre del Greco.

A cura di Pierluigi Frattasi

Violento incidente stradale nella Galleria Santa Maria di Pozzano, in Costiera Sorrentina. Nell'impatto tra un'auto e una moto di grossa cilindrata è deceduto il motociclista. Il giovane di 30 anni era originario di Torre del Greco. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto, secondo le prime ricostruzioni si sarebbe trattato di uno scontro frontale. Sul posto è subito arrivata l'ambulanza del 118, ma le ferite riportate nell'impatto erano troppo gravi e l'uomo non ce l'ha fatta. Il tunnel è rimasto chiuso per buona parte della serata. L'Anas ne ha comunicato poi la riapertura in tarda serata.

Chiuso il tunnel della statale Sorrentina

Il tunnel della Strada Statale 145 Sorrentina è stato temporaneamente chiuso per consentire alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi del caso e di procedere poi allo sgombero dei detriti dell'impatto dalla strada, prima di poterla riaprire alla circolazione veicolare. L'incidente stradale è avvenuto attorno alle 18,30 di oggi, martedì 7 giugno 2022, nella galleria che collega Castellammare di Stabia alla Penisola Sorrentina. A causa della chiusura del tunnel alle auto è stato consigliato di uscire a Vico Equense in direzione Napoli e a Castellammare in direzione Sorrento. Sul posto anche i tecnici dell'Anas, che stanno cercando di regolare la circolazione e ridurre al minimo i disagi per l'utenza. A causa dell'incidente la statale 145 Sorrentina è stata provvisoriamente chiusa al traffico al km 2,800.