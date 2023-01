Scontri Paganese-Casertana, arrestati 9 ultras: “Rissa e devastazione, ferito un carabiniere” Arrestati rispettivamente 7 tifosi della Paganese e 2 della Casertana: rissa, devastazione e ferito anche un carabiniere.

A cura di Pierluigi Frattasi

Arrestati 9 ultras per gli scontri a Pagani, in occasione della partita Paganese-Casertana giocata domenica scorsa, durante la quale è stato incendiato anche un pullman dei tifosi casertani ospiti. Ieri, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, aveva chiesto il pugno duro contro i responsabili degli scontri e la risposta delle forze dell'ordine è arrivata a stretto giro. Gli investigatori hanno identificato 9 presunti responsabili, rispettivamente 7 tifosi della Paganese e 2 della Casertana, alcuni dei quali già in passato colpiti da provvedimenti di DASPO, che sono stati arrestati in flagranza differita da personale dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato.

Indagini lampo, arrestati 9 ultras

Gli scontri sono avvenuti domenica 22 gennaio 2023, a Pagani, nella provincia di Salerno, prima della partita di Serie D tra la Paganese – la squadra di casa – e la Casertana, lungo il percorso per raggiungere lo stadio comunale "Marcello Torre": gruppi delle due tifoserie sono venuti a contatto e si sono picchiati a colpi di mazza; un autobus dei tifosi casertani è stato anche dato alle fiamme durante gli scontri. Durante gli scontri è stata anche danneggiata la facciata di una palazzina. Le famiglie sono state evacuate.

In particolare, con le indagini avviate in seguito agli scontri fra opposte tifoserie avvenuti domenica 22 gennaio 2023 di Pagani, in occasione dell’incontro di calcio Paganese – Casertana, le forze dell'ordine hanno individuato gli autori rimasti in un primo momento ignoti, in quanto avevano agito con volto travisato da passamontagna.

Leggi anche Arrestato un ultras del Napoli per gli scontri sull'A1: appartiene alla Brigata Carolina

Indagati per rissa e devastazione

I soggetti sono indagati a vario titolo per i reati di possesso e lancio di oggetti contundenti e fumogeni, di resistenza a un pubblico ufficiale, rissa, devastazione ed altri, in relazione alle condotte che hanno determinato, tra l’altro, l’incendio di un pullman di tifosi della compagine casertana, il conseguente danneggiamento di un edificio e di plurimi beni nell’area circostante, nonché il ferimento di uno dei Carabinieri intervenuti a presidio dell’ordine pubblico.

Il PM di turno della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, avvisato dell'arresto e dei motivi a sostegno dei provvedimenti coercitivi, ha disposto la traduzione degli indagati presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari, in attesa della fissazione dell'udienza di convalida dell'arresto.