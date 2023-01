Paganese-Casertana, scontri tra ultras a colpi di mazza: bus incendiato Scontri prima della partita di Serie D allo Stadio Torre di Pagani. Sul posto carabinieri in assetto anti-sommossa. Danneggiate anche alcune auto.

A cura di Pierluigi Frattasi

Scontri tra ultras prima della partita Paganese-Casertana di Serie D, oggi pomeriggio, domenica 23 gennaio 2023, allo Stadio Torre di Pagani, in provincia di Salerno. Alcuni tifosi sono scesi in piazza armati di mazze e bastoni. Danneggiate anche alcune auto. Un bus è stato incendiato e divorato dalle fiamme. Secondo le prime ricostruzioni, frange di entrambe le tifoserie sarebbero venute allo scontro. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto le forze dell'ordine, con i carabinieri presenti con una camionetta blindata e diversi militari dell'Arma in tenuta anti-sommossa. Il match, ad ogni modo, è iniziato regolarmente alle ore 15,30.

Blindato lo stadio, in fiamme bus della Casertana

Gli scontri tra le due tifoserie si sarebbero verificati tra via San Domenico e via Leopardi, a Pagani, e sono stati ripresi anche in alcuni video, girati con i telefonini e poi pubblicati sui social. Il bus divorato dalle fiamme è quello che trasportava i tifosi della Casertana. Le fiamme hanno anche interessato i balconi di alcuni edifici vicini, ma senza provocare ingenti danni, sembrerebbe. Sul osto sono arrivati anche i rinforzi dei carabinieri da Salerno, giunti in supporto ai colleghi della compagnia locale. Sul posto anche i vigili del fuoco che sono subito intervenuti con le autobotti per cercare di spegnere l'incendio ed evitare che le fiamme potessero propagarsi ulteriormente, provocando danni anche alle abitazioni. Anche lo stadio, dove si sta disputando la partita, è completamente blindato dalle forze dell'ordine, per evitare l'insorgere di eventuali disordini. Le forze dell'ordine potrebbero acquisire eventualmente i video egli scontri per identificare i responsabili.