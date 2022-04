Scomparso l’imprenditore Alfonso De Maio, non dà notizie da due giorni: ricerche nell’Avellinese L’uomo, 55 anni, è scomparso da Solofra lo scorso giovedì, 7 aprile. Tanti gli appelli sui social per ritrovare l’imprenditore: sulle sue tracce anche i carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Sono giorni di apprensione a Solofra, cittadina della provincia di Avellino, per Alfonso De Maio, imprenditore di 55 anni conosciuto nella zona, scomparso ormai da oltre 48 ore, da giovedì 7 aprile. Le tracce dell'imprenditore si sono perse nella mattinata di giovedì, quando il 55enne è uscito di casa per andare al lavoro: stando a quanto si apprende, De Maio quella mattina avrebbe dovuto effettuare una consegna a Napoli, ma da allora non ha più dato sue notizie. La moglie, non riuscendo a mettersi in contatto con lui per molto tempo, ha deciso di lanciare l'allarme e di rivolgersi alle forze dell'ordine: sulle tracce del 55enne ci sono i carabinieri della compagnia di Solofra, supportati anche dai vigili del fuoco, che stanno contribuendo alle ricerche; nella giornata di ieri si è alzato in volo anche un elicottero, ma dell'imprenditore ancora nessuna traccia. Al momento, gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi.

Oltre alle ricerche delle forze dell'ordine, anche la cittadinanza si è attivata, in queste ore, per cercare di rintracciare Alfonso De Maio. Sui social network, infatti, si sono diffusi appelli che invitano chiunque abbia notizie del 55enne a contattare i carabinieri o la famiglia. "A Solofra da giovedì è scomparso nel nulla un imprenditore di 55 anni, Alfonso De Maio. Presentata denuncia ai carabinieri, non si hanno più notizie" si legge in uno dei tanti appelli diffusi, in cui si invita a condividere la notizia per raggiungere il maggior numero di persone possibile.