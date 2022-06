Scomparsa di Domenico Manzo, nuovi interrogatori in Procura: sentite altre due persone Altri due interrogatori in Procura ad Avellino per la scomparsa di Domenico Manzo, svanito nel nulla la notte dell’8 gennaio 2021 da Prata di Principato Ultra.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Domenico Manzo, scomparso l’8 gennaio 2021

La Procura di Avellino ha sentito quest'oggi altre due persone in merito alla scomparsa di Domenico Manzo, il pensionato sparito nel nulla la notte dell'8 gennaio 2021 da Prata di Principato Ultra (Avellino) e per il quale è stata iscritta nel registro degli indagati da qualche settimana la figlia Romina, 22 anni. Quest'oggi in Procura sono stati ascoltati i genitori di Loredana, un'amica di Romina Manzo, che come lei è indagata assieme ad un ex fidanzato. Per ora gli interrogatori proseguono, ma dalla Procura irpina non trapela nulla su quanto accertato finora negli interrogatori condotti dal procuratore Domenico Airoma e dal pubblico ministero Lorenza Recano.

Al momento gli indagati restano tre: Romina Manzo (sequestro di persona), l'amica Loredana ed un suo ex fidanzato (false dichiarazioni ai pm, favoreggiamento). Ma gli inquirenti stanno sentendo tutti i presenti alla festa di compleanno di Romina Manzo, avvenuta quell'8 gennaio 2021 nel quale scomparve anche il padre Domenico. Gli inquirenti stanno cercando anche altre immagini di videosorveglianza che possano aver ripreso l'uomo mentre si allontanava da casa quella notte: in quelle già acquisite e registrate da un ristorante della zona, si vede l'uomo uscire di casa e dirigersi verso lo scalo ferroviario, per poi uscire dall'inquadratura e sparire nel nulla. Fino al mese scorso, non vi erano indagati né ipotesi concrete sulla sua scomparsa: poi la svolta. Nel mirino alcuni dettagli dichiarati dalla figlia Romina e dai due amici, che gli inquirenti non sono riusciti a riscontrare. Indagini che proseguono in tutte le direzioni, e non è escluso che nei prossimi giorni possano esserci importanti sviluppi.