Scomparsa di Domenico Manzo, altre due perquisizioni: si cercano nuovi filmati di videosorveglianza Nuove perquisizioni a Prata di Principato Ultra, il paese irpino dove è scomparso Domenico Manzo, 69 anni. Si cercano nuove immagini di videosorveglianza.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Domenico Manzo, scomparso l’8 gennaio 2021

Nuove perquisizioni a Prata di Principato Ultra, nell'Avellinese, dove proseguono le indagini della Procura di Avellino sulla scomparsa di Domenico Manzo, il 69enne muratore sparito nel nulla la sera dell'8 gennaio 2021 e per la cui scomparsa è indagata da qualche settimana la figlia Romina, che la sera della scomparsa compiva 21 anni. Nelle ultime ore ci sono state perquisizioni disposte dalla Procura irpina in casa di due persone del posto, alla ricerca di nuove immagini di telecamere di videosorveglianza che quella sera potrebbero aver ripreso Domenico Manzo dopo le 22 di quella sera, quando si allontanò da casa.

Il video del ristorante

Al momento il video acquisito già a gennaio 2021 è quello di un ristorante della zona, che riprese l'uomo mentre usciva di casa attorno alle 22 per fumare una sigaretta, incamminandosi poi verso lo scalo ferroviario. Da allora, l'uomo non è mai più stato visto: gli inquirenti sospettano che possa aver raggiunto qualcuno, forse a bordo di un'automobile. Proprio per quanto riguarda questo punto, è stato ascoltato anche il proprietario di un'autonoleggio dove Romina e la sua amica Loredana avevano preso in prestito un Suv proprio in quei giorni. Suv sequestrato nelle scorse ore dai carabinieri, che cercano eventuali tracce biologiche. Il proprietario dell'autonoleggio ha anche spiegato di aver notato un'ammaccatura all'auto, ma che la stessa Loredana avrebbe giustificato quel danno con un muretto colpito la sera prima.

Tre indagati dalla Procura

Sono tre al momento gli indagati nella vicenda della scomparsa di Domenico Manzo, seppur a vario titolo. Il reato di sequestro di persona viene ipotizzato al momento solo per la figlia Romina Manzo, mentre all'amica Loredana Scannelli e all'ex fidanzato di quest'ultima Alfonso Russo le accuse sono quelle di favoreggiamento e false dichiarazioni rese al pubblico ministero. Ieri in Procura è stato invece sentito seppur solo come persona informata sui fatti anche Domenico Manzo, l'altro figlio dello scomparso.