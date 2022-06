Scippato a Napoli l’attore Daniel Auteuil: rubato un orologio da 39mila euro L’attore scippato in via Nuova Marina a Napoli da due uomini in scooter mentre era a bordo di un taxi. Indaga la Polizia di Stato.

A cura di Pierluigi Frattasi

Scippato a Napoli l'attore francese Daniel Auteuil, in città per uno spettacolo al Teatro Mercadante. L'attore era a bordo di un taxi in via Nuova Marina, all'altezza dell'hotel Salgar, dove alloggia, nella giornata di ieri, quando, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato avvicinato da due uomini a bordo di uno scooter che gli anno sottratto un orologio prezioso Patek Philippe del valore di circa 39mila euro. Lo scippo è avvenuto attorno alle 11,30 della giornata di ieri, lunedì 20 giugno 2022. I malviventi sono poi scappati a bordo del mezzo, dileguandosi nel traffico. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato.

L'attore francese ha poi sporto denuncia nel pomeriggio alla Questura di Napoli in via Medina, che ha subito avviato le indagini. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle numerose telecamere di videosorveglianza presenti in zona per individuare e identificare gli autori dello scippo ai danni del famoso attore, uno dei volti più noti al mondo del cinema francese. Auteuil, oggi 72enne, interprete poliedrico di drammi e commedie, ha ricevuto numerosi riconoscimenti nel corso della sua lunga carriera artistica. Due volte Premio César – nel 1987 per Jean de Florette e nel 2000 per La ragazza sul ponte – David di Donatello nel 1993 per Un cuore in inverno, miglior attore protagonista al Festival di Cannes del 1996 per l'indimenticabile L'ottavo giorno.