Scippata e trascinata per metri a piazza Garibaldi: preso grazie ad una impronta digitale Una 30enne scippata del cellulare e trascinata per diversi metri: preso il 19enne alla guida dello scooter grazie ad una impronta digitale, caccia al complice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Hanno scippato una donna in piazza Garibaldi a Napoli, trascinandola per diversi metri: uno di loro è stato però preso grazie ad una impronta digitale lasciata sullo scooter, abbandonato durante la fuga dai carabinieri, che li hanno inseguiti fin nel quartiere di Forcella. Caccia all'altro complice, che potrebbe avere già le ore contate: a loro carico anche i filmati di alcune telecamere di videosorveglianza presenti in zona, a loro volta usate per l'identificazione.

Lo scippo in pieno giorno in piazza Garibaldi

La donna, 30 anni, si trovava in piazza Garibaldi sul marciapiede, nei pressi di alcuni cartelloni di segnaletica per lavori in corso. Improvvisamente, alle sue spalle sono arrivati due giovani a bordo di uno scooter che, saltando con il mezzo sul marciapiede, l'hanno scippata del cellulare, arrivando perfino a trascinarla per diversi metri sull'asfalto. A quel punto, col "bottino" ottenuto, hanno provato a scappare attraverso le aree pedonali della zona. Ma non avevano fatto i conti con una pattuglia di carabinieri che li ha inseguiti fino a Forcella, dove i due hanno abbandonato lo scooter per poi scappare a piedi tra i vicoli.

Le indagini sullo scooter e l'impronta digitale

Recuperato il mezzo a bordo del quale erano scappati, i carabinieri lo hanno poi sottoposto ad approfonditi controlli. E da questi è emerso che sul contachilometri vi fosse un'impronta digitale chiara: partiti da quella e dalle immagini di videosorveglianza delle telecamere presenti nella zona del colpo, i carabinieri del nucleo operativo di Napoli sono riusciti a risalire al guidatore del mezzo, che questa mattina è stato raggiunto nella sua abitazione e sottoposto a fermo. Il giovane, ora in attesa dell'udienza di convalida, è accusato di rapina impropria. Si cerca invece il complice che era con lui sul motorino: ma il cerchio su di lui potrebbe chiudersi nelle prossime ore.