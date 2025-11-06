Scippa la pensione a un’anziana al Vomero, poi la spende in un centro scommesse: arrestato 67enne

In manette è finito Antonio Ferrigno, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo ha rubato il carrello della spesa che un’anziana stava trascinando al Vomero, quartiere collinare di Napoli, al cui interno c’era anche la borsa con la pensione da poco ritirata.

Immagina di repertorio

Sapeva che quella donna anziana aveva appena ritirato la pensione e, dopo averla seguita, è passato all'azione: per sincerarsi di mettere a segno il colpo, ha rubato tutto il carrello che la donna trascinava, all'interno del quale c'erano la borsa con i soldi della pensione, ma anche alcuni generi alimentari che la donna aveva acquistato. È accaduto al Vomero, quartiere collinare di Napoli, dove i carabinieri del locale Nucleo Operativo e della locale stazione hanno arrestato Antonio Ferrigno, 67enne originario del Rione Sanità e già noto alle forze dell'ordine.

L'uomo ha rubato il carrello della spesa che l'anziana trascinava

Ferrigno aveva puntato la sua vittima, una donna di 83 anni che aveva appena ritirato la pensione in un ufficio postale del quartiere napoletano. Così il 67enne, a bordo del suo scooter, ha seguito l'anziana fino in via Paisiello: qui, ha dato gas al motorino e ha agguantato l'intero carrello, trascinandolo sull'asfalto. L'anziana donna, sconvolta ma per fortuna illesa, ha telefonato al 112: i carabinieri hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, ricostruendo così il percorso seguito dal 67enne.

Gran parte della pensione rubata spesa in un centro scommesse

Grazie all'attività investigativa, dopo qualche ora, i militari dell'Arma sono riusciti a individuare Antonio Ferrigno in piazza Totò. Fermato, il 67enne è stato trovato in possesso soltanto di una parte della pensione sottratta all'anziana: l'uomo, infatti, ha confessato ai carabinieri di aver speso gran parte del denaro in un centro scommesse. Pertanto, Ferrigno è stato tratto in arresto per furto con strappo aggravato: è stato portato in carcere, in attesa di giudizio.