Scippa la collanina a un turista e scappa: era in semilibertà dopo un’altra condanna Scippa una collanina d’oro ad un turista e scappa: rintracciato, era a casa sua. Denunciato per rapina: era già in regime di semilibertà per un’altra condanna.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ha scippato una collanina d'oro ad un turista e poi è scappato: ma è stato rintracciato dagli agenti di polizia, e denunciato per rapina. L'uomo, tra le altre cose, era in regime di semilibertà per una precedente condanna ricevuta. La vicenda è accaduta in piazza Cavour, nel cuore di Napoli, nella giornata di ieri, domenica 16 ottobre. Un gruppo di agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, che stava pattugliando il territorio, è stato avvicinato da un turista nella piazza antistante il Museo Nazionale di Napoli, non lontano dall'omonima fermata della metropolitana di Napoli. L'uomo ha spiegato loro che poco prima una persona gli aveva strappato dal collo una collanina d'oro.

L'episodio era accaduto pochi minuti prima nella vicina via Crocelle a Porta San Gennaro, all’angolo con piazzetta Crociferi. L'uomo, dopo una colluttazione con la vittima, era quindi riuscito a scappare. Ma grazie alle descrizioni fatte ai poliziotti, si è riusciti a dare in poco tempo un nome al volto descritto: e così una volante del Commissariato San Carlo Arena si è recata presso l'appartamento del presunto scippatore, alle Rampe di San Gennaro che si trovano tra la il Rione Sanità e Materdei. E qui hanno denunciato l'uomo per rapina: tra l'altro, dagli accertamenti di rito, è emerso che si trattasse di un 34enne napoletano già sottoposto alla misura alternativa della semilibertà per una precedente condanna. Circostanza che non gli ha impedito di scippare il malcapitato turista della collanina d'oro poche ore prima e poi dileguarsi, nascondendosi in casa propria forse convinto di averla fatta franca.