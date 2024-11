video suggerito

Sciopero trasporti a Napoli, fermi i bus, chiuse funicolari e metro: traffico in tilt Massiccia adesione, a Napoli, allo sciopero dei trasporti di 24 ore indetto per la giornata odierna: fermi i bus, chiuse le funicolari e le linee 1 e 6 della metro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Si è rivelata massiccia l'adesione, a Napoli, allo sciopero del trasporto pubblico locale di 24 ore indetto per la giornata odierna, venerdì 8 novembre, da alcune sigle sindacali: eccezion fatta per le fasce di garanzia di questa mattina, gli autobus di Anm si sono fermati. Stessa situazione per quanto riguarda la metropolitana: la linea 1 e la linea 6, a partire dalle 9.30, sono chiuse e riprenderanno il servizio soltanto nel pomeriggio, alle 17, così come le funicolari Centrale e di Montesanto, anch'esse chiuse. Anche i mezzi gestiti da Eav, che non aveva indicato nemmeno fasce di garanzia, risultano interessati dallo sciopero. In funzione soltanto la linea 2 della metro, che è gestita da Ferrovie dello Stato.

Il risultato? Il traffico, in molte aree della città, è paralizzato. Il blocco praticamente totale del trasporto pubblico va a inserirsi, infatti, in una situazione che negli ultimi giorni è già di per sé drammatica, a causa dei numerosi cantieri che sono stati aperti in varie zone di Napoli. Particolarmente difficile la situazione, ad esempio, nella zona del Centro Direzionale – e quindi, di conseguenza, anche nelle aree di Poggioreale e della Stazione Centrale – dove i lavori in superficie per la prossima stazione della linea 1 della metro e il piano traffico ad hoc stanno creando non pochi disagi alla circolazione automobilistica.