Sciopero trasporti 6 maggio, ferma la Linea 2 della metropolitana di Napoli Allo sciopero di 8 ore proclamato oggi da Trenitalia aderisce anche la Linea 2 della metropolitana di Napoli: i treni sono fermi sull'intera tratta.

A cura di Valerio Papadia

Lo sciopero dei trasporti di 8 ore proclamato nella giornata odierna, martedì 6 maggio, da Trenitalia, sta avendo ripercussioni, a Napoli, anche sulla mobilità cittadina e sul trasporto pubblico locale. Dalle ore 9, infatti, la circolazione è ferma sulla Linea 2 della metropolitana di Napoli, gestita appunto da Trenitalia, che collega la zona dei Campi Flegrei al capoluogo campano. Anche la circolazione ferroviaria in partenza dalla Stazione Centrale di Napoli sta accusando i disagi collegati allo sciopero indetto dalle sigle sindacali di categoria: molti treni regionali, così come quelli ad Alta Velocità diretti a Roma e Milano, sono stati cancellati o hanno subito forti ritardi. Proprio davanti alla Stazione Centrale partenopea, in piazza Garibaldi, alle ore 10 è iniziato un presidio sindacale.

Al momento, da quanto si apprende, sono stati cancellati i Frecciarossa diretti a Milano delle ore 9.55, 10.20 e 10.55 cosi come il Regionale delle 9,29 destinazione Caserta. Lo sciopero odierno, come detto, ha una durata di 8 ore: iniziato alle 9, terminerà alle ore 17; successivamente, la circolazione ferroviaria dovrebbe tornare regolare, anche se potrebbe subire i ritardi dovuti alle precedenti cancellazioni e limitazioni.