Sciopero Circumvesuviana lunedì 13 ottobre e metro Linea 1 chiude in anticipo per 4 giorni

Sciopero della Circumvesuviana e della linea per Baiano dell'Eav lunedì 13 ottobre prossimo. Il sindacato Faisa Confail, infatti, ha proclamato uno sciopero aziendale di 4 ore, dalle 8,30 alle 12,30, per il solo personale viaggiante delle linee vesuviane. Il motivo sono le problematiche dell'organizzazione aziendale. Durante l’ultima proclamazione di sciopero del 23 luglio scorso, la percentuale di adesione fu del 3,39 per cento. Si prevedono disagi, quindi, per i viaggiatori, in particolare studenti e lavoratori pendolari, che utilizzano le linee vesuviane la mattina per andare a scuola, all'università o in ufficio.

Metro Linea 1 chiude in anticipo per 4 giorni

Disagi anche sulla metropolitana linea 1, gestita da Anm, che per 4 giorni consecutivi, da lunedì 13 a giovedì 16 ottobre, chiuderà in anticipo di 2 ore per attività di verifica e manutenzione in linea. Occorrono controlli sulla rete elettrica e sui binari. Per questi motivi, le ultime corse avverranno alle 20,48 da Piscinola e alle 21,16 dalla stazione Centro Direzionale.

Anche questa settimana la metropolitana 1 ha chiuso in anticipo per 4 giorni consecutivi, per eseguire delle lavorazioni sull'armamento, ossia sui binari, e sulla trazione elettrica. Proprio quest'ultima negli ultimi mesi ha dato dei problemi, con frequenti stop. Martedì mattina, invece, la metropolitana è rimasta ferma per 45 minuti a causa di un guasto allo scambio di Piscinola.

La Funicolare di Chiaia, invece, domani, sabato 11 ottobre, effettuerà l'ultima corsa alle ore 22,00. Restano invariati i prolungamenti della Metro Linea 1 e della Funicolare Centrale fino alle 2 di notte.