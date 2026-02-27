Sciopero a Napoli il 27 e 28 febbraio, a rischio i treni regionali e la metro 2: orari e fasce di garanzia

Sciopero dei treni per 24 ore. A rischio il trasporto regionale anche a Napoli e Campania. Le fasce e i treni garantiti.

Sciopero nazionale dei treni che coinvolgerà anche i regionali di Napoli e Campania. Lo stop inizia stasera alle 21 e terminerà tra 24 ore, alle 20.59 di sabato 28 febbraio. Possibili disagi per i pendolari che utilizzano i regionali per spostarsi, compresa la Linea 2 della Metro 2 napoletana. Tra i motivi dello sciopero, le condizioni di lavoro del personale, la sicurezza e il rinnovo dei contratti nazionali.

Sciopero dei treni a Napoli il 27 e 28 febbraio, gli orari e le fasce di garanzia

Lo sciopero inizierà stasera alle 21 e terminerà 24 ore dopo, alle 20.59 di sabato 28 febbraio. I servizi minimi garantiti del trasporto locale nelle fasce orarie di maggiore frequentazione sono dalle 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21 trattandosi di giorni feriali. Tuttavia, è sempre opportuno verificare in stazione se il proprio treno è regolare oppure se sono stati disposti servizi complementari.

L'elenco dei treni regionali garantiti il 27 e 28 febbraio in Campania

Come sempre, Trenitalia fornisce con largo anticipo l'elenco dei treni regionali garantiti in caso di sciopero. A questo link l'elenco completo fornito dalla società ferroviaria. In ogni caso, conviene sempre consultare le app di riferimento o i pannelli e gli sportelli delle stazioni interessate.

Sciopero a Napoli il 27 e 28 febbraio, le motivazioni della protesta

Lo sciopero è stato indetto dai sindacati di categoria per richiamare l'attenzione in particolare sulle condizioni di lavoro del personale, sulla sicurezza e sul rinnovo dei contratti. Tra le criticità segnalate dai sindacati figurano anche la carenza di organico, l'aumento dei carichi di lavoro e la richiesta di maggiori tutele salariali e normative per i lavoratori del comparto ferroviario.