napoli
video suggerito
video suggerito

Sciopero a Napoli il 27 e 28 febbraio, a rischio i treni regionali e la metro 2: orari e fasce di garanzia

Sciopero dei treni per 24 ore. A rischio il trasporto regionale anche a Napoli e Campania. Le fasce e i treni garantiti.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Giuseppe Cozzolino
0 CONDIVISIONI
Immagine

Sciopero nazionale dei treni che coinvolgerà anche i regionali di Napoli e Campania. Lo stop inizia stasera alle 21 e terminerà tra 24 ore, alle 20.59 di sabato 28 febbraio. Possibili disagi per i pendolari che utilizzano i regionali per spostarsi, compresa la Linea 2 della Metro 2 napoletana. Tra i motivi dello sciopero, le condizioni di lavoro del personale, la sicurezza e il rinnovo dei contratti nazionali.

Sciopero dei treni a Napoli il 27 e 28 febbraio, gli orari e le fasce di garanzia

Lo sciopero inizierà stasera alle 21 e terminerà 24 ore dopo, alle 20.59 di sabato 28 febbraio. I servizi minimi garantiti del trasporto locale nelle fasce orarie di maggiore frequentazione sono dalle 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21 trattandosi di giorni feriali. Tuttavia, è sempre opportuno verificare in stazione se il proprio treno è regolare oppure se sono stati disposti servizi complementari.

L'elenco dei treni regionali garantiti il 27 e 28 febbraio in Campania

Come sempre, Trenitalia fornisce con largo anticipo l'elenco dei treni regionali garantiti in caso di sciopero. A questo link l'elenco completo fornito dalla società ferroviaria. In ogni caso, conviene sempre consultare le app di riferimento o i pannelli e gli sportelli delle stazioni interessate.

Leggi anche
A Napoli il nuovo Museo dei Trasporti con i vecchi bus, i tram e i treni gialli della metro 1

Sciopero a Napoli il 27 e 28 febbraio, le motivazioni della protesta

Lo sciopero è stato indetto dai sindacati di categoria per richiamare l'attenzione in particolare sulle condizioni di lavoro del personale, sulla sicurezza e sul rinnovo dei contratti. Tra le criticità segnalate dai sindacati figurano anche la carenza di organico, l'aumento dei carichi di lavoro e la richiesta di maggiori tutele salariali e normative per i lavoratori del comparto ferroviario.

Attualità
Scioperi dei trasporti
0 CONDIVISIONI
Immagine
Il team austriaco a Bolzano: "Medici napoletani senza sacchetti e non sapevano inglese"
L'avvocato della famiglia Caliendo: "Per la Procura nessun errore a Bolzano"
"Il cuore di Domenico rimosso 4 minuti prima dell'arrivo dell'organo da trapiantare"
La storia del piccolo Claudio, morto nel 2023 al Monaldi: "Per noi quell'ospedale era un'eccellenza"
"Abbiamo provato a scongelare il cuore con l'acqua": parlano i 3 infermieri presenti al trapianto
Slittano i funerali, l'avvocato: "Non troviamo un cardiochirurgo che voglia fare il perito"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views