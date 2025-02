video suggerito

Sciame sismico ai Campi Flegrei: da sabato 586 terremoti, magnitudo massima di 3.9 L'Ingv ha aggiornato il conteggio delle scosse registrate nello sciame sismico in corso da venerdì: sono 586, le più forti di magnitudo 3.9.

A cura di Nico Falco

Dall'inizio dello sciame sismico ancora in corso, fino alla sera di oggi, 18 febbraio, nell'area dei Campi Flegrei sono stati rilevati in via preliminare 586 terremoti, con magnitudo comprese tra 0 e 3.9 sulla scala Richter (con margine di errore di 0.3). Lo ha comunicato l'Ingv con l'aggiornamento numero 14 pubblicato su Instagram intorno alle 21. I terremoti non hanno causato particolari danni ma attualmente numerosi cittadini, in particolar modo a Pozzuoli, hanno deciso di lasciare le proprie abitazioni.

Lo sciame, si precisa nella nota, è cominciato alle ore 15.53 del 15 febbraio, sabato scorso, quindi circa tre giorni e mezzo fa. In questo sciame sismico si inquadrano le due scosse più forti, entrambe di magnitudo 3.9, rilevate nella giornata del 16 febbraio, domenica: la prima alle 15.30 (ora italiana), con epicentro in mare tra Pozzuoli e Bacoli, e l'altra, avvertita in gran parte di Napoli e della provincia flegrea, alle 00.19, con epicentro nell'area di via Pisciarelli e una profondità stimata in due chilometri. La seconda scossa aveva destato particolare preoccupazione nella cittadinanza.

Altri terremoti con magnitudo pari o superiore a 3 ci sono stati il 16 febbraio (3.0, alle 23.45 e 3.0 alle 23.46), il 17 febbraio (3.2 alle 8.12) e il 18 febbraio (3.1 alle 3.22). L'ultima nota dell'Ingv segue la numero 13, diffusa nel pomeriggio di oggi alle ore 13, e che indicava il numero di 556 terremoti con magnitudo comprese tra 0 e 3.9 Richter. Il prossimo aggiornamento, aggiunge l'Ingv, verrà diffuso entro 6/9 ore "in funzione dell'evoluzione del fenomeno".