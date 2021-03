in foto: Elio Sorvillo e Rosa Sapio

È morto ieri nell'ospedale di Caserta, dove era ricoverato in condizioni molto gravi, l'imprenditore Elio Sorvillo, vittima di un incidente aereo avvenuto tra Bellona e Pontelatone, nel Casertano: l'uomo era alla guida di un elicottero quando, probabilmente per un guasto, si è schiantato al suolo; deceduta subito dopo l'incidente la donna che era con lui, la 50enne Rosa Sapio, di Marigliano.

Sorvillo, 68 anni, era molto noto sia per la sua attività imprenditoriale nel settore edile, che conduceva da oltre trent'anni, sia per la passione per il volo. Sposato, aveva tre figli. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato scorso, 27 febbraio. I due erano partiti dal centro di Caiazzo (Caserta), per un giro turistico, poi verosimilmente c'è stata un'avaria. Il pilota è riuscito a lanciare l'Sos e ha tentato un atterraggio di emergenza, ma l'impatto è stato violentissimo. Per trovare il punto in cui l'elicottero è precipitato è stata necessaria oltre un'ora, era caduto in una zona impervia. Sul posto no arrivati i Vigili del Fuoco, insieme al 118 e al Soccorso Alpino. Quando i soccorritori hanno individuato il punto dello schianto, in un'area del Monte Maggiore, nei pressi del comune di Pontelatone, il velivolo era completamente distrutto.

I due erano stati sbalzati fuori. La donna, ferita, era ancora viva ma è deceduta pochi minuti dopo. Sorvillo aveva riportato delle gravi lesioni alle gambe ma era ancora cosciente, è stato portato d'urgenza all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta e sottoposto a un intervento chirurgico nella notte di sabato. I medici hanno fatto il possibile per salvarlo ma ieri il suo cuore ha smesso di battere.