Schianto in autostrada, il tir trascina l'auto con 2 donne per 100 metri: estratte svenute dai pompieri Le due donne soccorse dai vigili del fuoco e dal 118. Un altro incidente stradale a Giungano, dove un'auto è precipitata dal cavalcavia: illesi i passeggeri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Incidente stradale a Giungano (Salerno)

Schianto sull'Autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria. Il tir si scontra con l'auto e la trascina per oltre 100 metri. A bordo due donne, che svengono, probabilmente per lo choc dovuto al contraccolpo. Salvate poco dopo dai vigili del fuoco, prontamente intervenuti sul posto, e affidate alle cure del personale medico-sanitario dell'ambulanza del 118 giunta sul posto. Il violento incidente stradale è avvenuto ieri sera, mercoledì 27 marzo 2024, attorno alle ore 20,00, sull’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, all’altezza di Pontecagnano, in direzione Sud.

Lo scontro a Pontecagnano, nel Salernitano

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della Sede Centrale di Salerno, che hanno liberato dalle lamiere le due donne rimaste intrappolate nell'auto, prive entrambi di sensi. Entrambe, però, secondo le prime informazioni, non sarebbero rimaste ferite gravemente. Le due donne sono poi state trasportate in ospedale per gli accertamenti sanitari del caso.

Incidente stradale a Giungano (Salerno), auto precipita dal cavalcavia

Un altro incidente stradale è avvenuto sulla Strada Provinciale 137 a Giungano, nel Salernitano, nella giornata di ieri. Un'auto con a bordo due ragazzi è precipitata, per motivi ancora da chiarire, da un cavalcavia. La vettura è caduta da un'altezza di circa 6 metri, schiantandosi al suolo e rovesciandosi. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli, in provincia di Salerno. I pompieri hanno salvato gli occupanti, entrambi illesi, e recuperato il veicolo pesantemente danneggiato.