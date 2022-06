Schiaffone al carabiniere in piazza: “Ero curioso di capire che succedeva” Carabiniere in servizio per una manifestazione di piazza viene avvicinato da un ragazzo che gli assesta un sonoro schiaffo. Il tutto senza alcuna ragione.

A cura di Redazione Napoli

Il caldo fa brutti scherzi. È probabilmente questa la spiegazione che un carabiniere si è dato, dopo aver ricevuto un sonoro schiaffone in piazza, senza alcuna causa scatenante. Piazza San Giacomo, cuore di Napoli. È in corso la manifestazione in occasione della "Giornata mondiale del Rifugiato", con un migliaio di persone Tutto nella norma e ordine pubblico garantito dalle diverse decine di militari impiegati che osservano la manifestazione. Sono le 13 e in piazza c’è anche il 23enne che sta passeggiando.

Si avvicina al contingente del reggimento Campania, guarda il militare e lo colpisce al volto con uno schiaffo. Il giovane – non oppone alcuna resistenza – viene bloccato e identificato. Denunciato a piede libero, il ragazzo si è però giustificato. Era curioso di vedere quale reazione avrebbe ingenerato nel militare una volta colpito. Il carabiniere sta bene e non ha voluto ricorrere a cure mediche. "Non c’è alcun collegamento tra il 23enne denunciato e la manifestazione che è terminata tranquillamente verso le 14.30", fanno sapere dall'Arma.