Schiaffo a un tifoso, il Napoli Basket licenzia collaboratore: “Gesto grave e ingiustificato”

Momenti di tensione al PalaBarbuto nelle ultime fasi della partita tra Napoli e Virtus Bologna. Lite tra un tifoso e alcuni collaboratori della società.

La sconfitta sul parquet, la contestazione dei tifosi, gli animi che si scaldano. Poi un battibecco tra un tifoso e alcuni collaboratori della società, uno schiaffo che parte. E alla fine, un licenziamento. Si è visto di tutto in occasione del match tra il Napoli Basket e la Virtus Bologna, andata in scena al PalaBarbuto ieri sera, sabato 7 marzo, e terminata con la vittoria delle V Nere, al termine di un match incandescente dentro e fuori dal campo.

La cronaca della partita faceva ben sperare: Napoli tiene testa per due quarti alla capolista, restando anche in vantaggio per buona parte della gara. Poi la Virtus accelera e travolge nel terzo quarto gli Azzurri, finendo poi per vincere la partita con un ampio margine: 71-90 il punteggio per i felsinei, e quinta sconfitta consecutiva per i partenopei, la sesta nelle ultime sette gare. E parte la contestazione: a fine gara i giocatori andranno sotto la curva a "rendere conto" della sconfitta ai tifosi.

Ma il caos era avvenuto poco prima. Mentre buona parte del palazzetto intona cori chiedendo ai giocatori di tornare a vincere, a trenta secondi dalla fine, uno dei tifosi si avvicina alla panchina azzurra, divisa dalla tribuna solo da una ringhiera di ferro, ma presidiata dagli steward. Non è chiarissimo cosa accada: un altro tifoso riprende il tutto, ma solo dopo che il tifoso ha già "parlato" verso i due collaboratori della società. I presenti raccontano che il tifoso avrebbe fatto il gesto di ridare l'abbonamento verso la panchina, come segno di protesta. Ma le immagini, al momento, non ci sono.

Quello che invece è immortalato è la reazione dei due collaboratori. Il primo gli risponde subito: "Cerca di fare la persona seria, ti conosco bene, smettila di fare questa sceneggiata con me". L'altro, dopo qualche secondo, interviene a sua volta, dicendogli che "qua lavoriamo 24 ore al giorno" e mandandolo a quel paese. Gli animi si fanno incandescenti, e molte parole sono impossibili da comprendere visto che nel mentre si continua a giocare, e i rumori ambientali in sottofondo coprono gran parte dei dialoghi. Il video si interrompe quando il tifoso viene raggiunto forse da uno schiaffo, ma la visuale è coperta e non è chiaro chi avrebbe sferrato il colpo (tantomeno se).

Ma la polemica è divampata subito sui social: il video, che come detto inizia a lite già in corso e si interrompe proprio sul presunto schiaffo, finisce in Rete e il tifo si spacca. C'è chi punta il dito contro i collaboratori, rei di aver mancato di rispetto ad un tifoso definito "pacifico" e che aveva tutto il diritto di protestare. Ma c'è anche chi sostiene che un gesto come quello di riconsegnare l'abbonamento, avvicinandosi alla panchina per di più a gara in corso, è qualcosa da condannare a sua volta.

Il Napoli Basket non ha perso tempo e poche ore dopo ha subito fatto sapere di aver licenziato il responsabile. "La Società Sportiva Napoli Basketball, rende noto di aver provveduto immediatamente a sollevare dall'incarico affidato il suo collaboratore, resosi protagonista di un gesto grave e ingiustificato al termine dell'incontro Guerri Napoli – Virtus Bologna, dal quale prende assolutamente le distanze". Un comunicato che sembra confermare dunque la versione dei più, che parlano di uno schiaffo verso il tifoso. Una vicenda della quale, insomma, si continuerà a parlare anche nei prossimi giorni.