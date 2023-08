Schiaffi alla compagna incinta: arrestato, aveva un divieto di avvicinamento alla donna Un uomo è stato portato ai domiciliari dopo che i carabinieri sono intervenuti per una lite in abitazione: avrebbe preso a schiaffi la compagna incinta, verso la quale aveva anche un divieto di avvicinamento.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Avrebbe preso a schiaffi la compagna, peraltro anche incinta, verso la quale aveva anche un divieto di avvicinamento dallo scorso anno. Un uomo è stato così arrestato a San Nicola Manfredi, in provincia di Benevento, e sottoposto ora al regime degli arresti domiciliari. La vicenda è emersa dopo che gli agenti del Nucleo Radiomobile di Benevento sono intervenuti, assieme ad altri colleghi dalla vicina San Giorgio del Sannio, dopo una segnalazione giunta al 112 per una lite in abitazione nel cuore della notte.

Arrivati sul posto, i militari dell'Arma hanno trovato il personale medico-sanitario del 118 che stava visitando una donna, in evidente stato di gravidanza. Interrogata, la donna ha spiegato che poco prima era stata colpita al volto dal compagno, con alcuni schiaffi. I carabinieri a quel punto hanno scoperto che l'uomo era destinatario di un divieto di avvicinamento alla donna: un provvedimento cautelare emesso dall'autorità giudiziaria di Benevento nel 2022, nonché che la sua condotta violenta era stata reiterata nel tempo. Per lui sono così scattati gli arresti: su disposizione del pubblico ministero di turno, l'uomo è stato collocato in regime di arresti domiciliari, mentre la donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 per gli schiaffi ricevuti. Nessuna particolare conseguenza per lei, né per la gravidanza.