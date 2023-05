Schiacciato da un camion mentre lo ripara, morto un operaio di 52 anni La tragedia si è verificata nella giornata odierna, sabato 6 maggio, a Castelfranci, nella provincia di Avellino.

A cura di Valerio Papadia

Ennesima tragedia sul lavoro in Campania nella mattinata odierna, sabato 6 maggio: un operaio di 52 anni è morto in una officina meccanica di Castelfranci, nella provincia di Avellino, schiacciato da un camion che stava riparando. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 52enne, le cui generalità non sono ancora state rese note. Da quanto si apprende, l'incidente si è verificato intorno alle 9.30.

Sul corpo dell'operaio è stata disposta l'autopsia

Nell'officina meccanica sono intervenuti poi anche i carabinieri di Montella, a cui sono affidate le indagini per fare piena luce sul tragico incidente sul lavoro. I militari dell'Arma hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente, la salma dell'operaio è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino dove, come da prassi in questi casi, nelle prossime ore sarà effettuata l'autopsia, che dovrebbe aiutare a chiarire la dinamica dell'incidente.