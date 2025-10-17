napoli
Scende per una consegna e gli rubano il furgone dei surgelati: ritrovato a a Maddaloni

Ha rubato un furgone di prodotti da forno surgelati, ma è stato catturato poco dopo: deve rispondere di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Immagine di repertorio
Era sceso per effettuare una consegna, lasciando il furgone incustodito: quanto è bastato affinché un uomo si introducesse al posto di guida e glielo rubasse. Fortunatamente però il ladro è stato trovato poco dopo, ancora alla guida del furgone, e dopo un breve tentativo di fuga, arrestato in flagranza di reato. La vicenda è accaduta a Maddaloni, in provincia di Caserta, nella mattinata di oggi venerdì 17 ottobre. L'uomo è stato poi portato in una camera di sicurezza dove resterà in attesa del rito direttissimo.

Tutto è avvenuto in pochi istanti: il corriere stava effettuando una consegna, lasciando momentaneamente il furgone incustodito, ed il 56enne di Maddaloni, già noto alle forze dell'ordine, è salito a bordo per poi scappare a bordo del mezzo. Il corriere ha così chiamato prontamente i carabinieri, che nel frattempo avevano avvistato un furgone che si aggirava con fare sospetto in via Gasparri, sempre a Maddaloni. Alla vista della pattuglia, il 56enne ha tentato la fuga a piedi: ma i militari dell'Arma lo hanno raggiunto e bloccato. Le verifiche dei carabinieri hanno permesso di accertare che si trattasse proprio del furgone per il trasporto di merce surgelata rubato poco prima. All'interno vi erano ancora tutti i prodotti da forno surgelati e in attesa di consegna, per un valore complessivo di quasi quattromila euro: furgone che è stato restituito, assieme a tutta la merce, al legittimo conducente. Il 56enne è stato invece portato in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo: deve rispondere di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

napoli
