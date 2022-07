Scende dall’auto in panne e viene travolto da un’altra vettura: Pasquale muore a 45 anni Pasquale D’Agostino, 45 anni, era uscito dalla propria auto dopo un guasto, ma è stato falciato e ucciso da un’altra vettura. Appena due giorni fa un caso identico ad Aversa.

Era appena sceso dalla sua vettura che si era fermata improvvisamente: non ha fatto in tempo a rendersi conto che in quel momento arrivava un'altra automobile, che lo ha travolto in pieno. Pasquale D'Agostino, 45enne di Sant'Arpino, è morto sul colpo dopo il violento impatto. Inutili anche i soccorsi dei sanitari giunti a bordo di un'ambulanza del 118, che hanno potuto constatarne il solo decesso. La vicenda è accaduta sul raccordo di collegamento tra la Domiziana e la Nola-Villa Literno, nel territorio di Caserta.

Impatto violentissimo, l'uomo è morto sul colpo

Non è chiaro cosa abbia provocato il guasto dell'automobile sulla quale viaggiava: ma con l'auto in panne dopo aver sentito un improvviso rumore, il 45enne ha pensato di fermarsi per capire cosa stesse accadendo. Ma appena è sceso dall'automobile, accostata al guardrail, è stato falciato da un'altra vettura che arriva da dietro. L'impatto è stato violentissimo: per il 45enne, originario di Sant'Arpino dove lavorava in un autolavaggio, non c'è stato nulla da fare. Nonostante l'arrivo del personale medico-sanitario a bordo di un'ambulanza del 118, per lui è stato possibile solo constatarne l'avvenuto decesso. Sul luogo dell'impatto anche le forze dell'ordine, per coordinare le indagini ed effettuare i rilievi di rito.

Appena 48 ore prima un altro decesso simile ad Aversa

Appena 48 ore prima era avvenuta un'altra tragedia simile: un 76enne di Aversa era stato travolto sulla superstrada Giugliano-Marcianise, all'altezza di Aversa, dopo essere uscito dall'automobile in seguito ad un guasto. Ferito anche il guidatore, portato all'ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa per le cure del caso: per il 76enne invece non c'è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118 subito giunti sul posto.