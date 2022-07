Incidente mortale ad Aversa: esce dall’auto, investito e ucciso sulla superstrada Un 76enne è morto in un incidente stradale ad Aversa (Caserta): è stato travolto da un’automobile sulla superstrada Giugliano-Marcianise, inutili i soccorsi.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un 76enne del Casertano è morto in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio sulla superstrada Giugliano-Marcianise, all'altezza dello svincolo di Aversa Nord: è stato travolto da un'automobile in corsa, inutili i tentativi di rianimazione del 118 arrivato sul posto. Gli accertamenti sono ancora in corso, affidati ai carabinieri della Compagnia di Aversa.

L'incidente è avvenuto intorno alle 13 di oggi, 9 luglio. L'uomo, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe parcheggiato la propria automobile sul lato destro della strada, in direzione Marcianise, e sarebbe uscito dal veicolo, forse per chiedere aiuto per un guasto. Mentre era sulla carreggiata è arrivata ad alta velocità una seconda vettura, che ha colpito la prima e ha travolto l'uomo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno provato a rianimare l'anziano ma senza risultati: l'uomo è deceduto poco dopo per la gravità delle ferite riportate nell'impatto; la salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Il conducente dell'altro veicolo, anche lui rimasto ferito nell'incidente, è stato trasportato all'ospedale Moscati di Aversa; le sue condizioni non sarebbero gravi. In seguito all'incidente la circolazione è rimasta bloccata per oltre tre ore, tempo necessario per i soccorsi, la rimozione dei veicoli coinvolti e la messa in sicurezza della carreggiata prima di consentire la riapertura completa al traffico; le indagini sono affidate ai carabinieri di Aversa, guidato dal maggiore Ivano Bigica, che hanno ascoltato alcuni automobilisti che transitavano in zona e stanno cercando di ricostruire le circostanze dello schianto.