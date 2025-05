Scarcerato il tiktoker Michele Napolitano arrestato durante la festa scudetto: va ai domiciliari

video suggerito

Convalidato l'arresto per il tiktoker 26enne Michele Napolitano: disposti i domiciliari. Era stato arrestato dai carabinieri la notte della festa scudetto, mentre cercava di disfarsi di una pistola.

A cura di Pierluigi Frattasi

Torna a casa il tiktoker Michele Napolitano, 26 anni e oltre 720mila follower, arrestato dai carabinieri nella notte dei festeggiamenti spontanei per lo scudetto, tra il 23 e il 24 maggio scorsi, dopo la vittoria del Napoli contro il Cagliari. Il giovane era stato sorpreso dai militari dell'Arma mentre tentava di disfarsi di una pistola calibro 38 special, poi recuperata e sottoposta ad accertamenti balistici. Ed era stato arrestato dopo un inseguimento e una colluttazione nei giardini del Molosiglio, a ridosso di via Acton. Insieme ad altri due ragazzi su uno scooter aveva, infatti, tentato di superare il varco di via Acton, predisposto in occasione della partita allo Stadio Maradona.

Chi è il tiktoker napoletano Michele Napolitano

Il Gip del Tribunale di Napoli ha convalidato l'arresto ed ha disposto i domiciliari per il 26enne. Napolitano nell'ottobre 2023 era già salito alla ribalta delle cronache: era tra quelli segnalati dal sindaco di Bacoli per allarmismo e fake news sui terremoti ai Campi Flegrei legati al bradisismo e dal deputato Borrelli per essere entrato in un'area interdetta della Solfatara. Il ragazzo, venerdì scorso, dopo la partita Napoli-Cagliari, era in strada per festeggiare il quarto scudetto del club azzurro, conquistato nell'ultima partita di campionato di Serie A, quando è stato intercettato intorno alla mezzanotte ad uno degli 85 varchi predisposti dalla Prefettura, nell'ambito del piano ddi sicurezza.

Cosa è successo la notte della festa spontanea scudetto

Era arrivato su uno scooter insieme ad altre due persone. Ha tentato di superare il blocco ma sono intervenuti i carabinieri. A quel punto il 26enne ha abbandonato il mezzo ed è scappato. I militari lo hanno inseguito nei giardini del Molosiglio e lo hanno visto lanciare a terra quella che si è rivelata essere una pistola tipo revolver, con sei proiettili nel caricatore. Raggiunto, Napolitano ha tentato di divincolarsi e ha ingaggiato una colluttazione coi carabinieri, alla fine della quale è stato bloccato. I militari coinvolti hanno dovuto ricorrere alle cure mediche, per loro sette giorni di prognosi per contusioni ed escoriazioni. Al termine dell'intervento il 26enne è stato accompagnato in carcere.

La pistola lanciata dal tiktoker e recuperata dai carabinieri