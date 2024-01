Scappano ad un posto di blocco e finiscono contro un’auto in sosta: tre arresti a Cardito Alla vista di un posto di blocco sono scappati, per poi finire la loro fuga contro un’auto in sosta: arrestati 3 giovani, uno di loro aveva anche munizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Sono scappati alla vista di un posto di blocco, per poi schiantarsi contro un'auto in sosta. Alla fine sono stati raggiunti e arrestati dai poliziotti del Commissariato di Afragola e della Squadra Mobile, che hanno recuperato anche diverse cartucce addosso ad uno dei tre. La vicenda è accaduta nella notte di San Silvestro appena trascorso, su via Salicelle ad Afragola, nell'hinterland di Napoli.

I tre erano a bordo di una vettura quando, alla vista di un posto di blocco, hanno immediatamente cambiato senso di marcia e scappare. Una manovra che per i poliziotti è apparsa ben più che sospetta, e così si sono lanciati al loro inseguimento: nella fuga, il guidatore della vettura non ha esitato a fare manovre pericolose ed azzardate, pur di riuscire a sfuggire agli agenti che invece non li hanno mai persi di vista. Arrivati a Cardito, in via Pietro Donadio, l'automobile in fuga ha finito per schiantarsi contro un'auto in sosta, costringendo così i tre a tentare la fuga a piedi.

Non è servito a nulla, perché gli agenti del Commissariato di Afragola e della Squadra Mobile li hanno immediatamente raggiunti e bloccati. Si trattava di un 18enne, un 25enne ed un 33enne, tutti di Afragola. Addosso al 25enne sono state trovate anche 19 cartucce calibro 7.65, immediatamente sequestrato. Inoltre, assieme al 18enne, è risultato già noto alle forze dell'ordine per precedenti. Alla fine tutti e tre sono stati arrestati per resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre per il solo 25enne si è aggiunta anche la denuncia per detenzione abusiva di munizionamento.