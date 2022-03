Scappa da casa col bimbo in braccio per sfuggire all’ex, lui la insegue in caserma: arrestato a Ischia I carabinieri hanno arrestato un 31enne a Ischia: ha spaccato le finestre della ex e, quando lei è scappata verso col figlio piccolo in braccio, l’ha inseguita fino in caserma.

A cura di Nico Falco

Un 31enne è stato arrestato ad Ischia, in provincia di Napoli, per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia: è andato sotto l'abitazione della sua ex compagna, l'ha minacciata e ha preso a sassate le finestre e, quando la ragazza è scappata col figlio piccolo in braccio, l'ha inseguita fino alla caserma dei carabinieri, dove è stato bloccato dai militari; il giovane è stato trasferito nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.

È accaduto nel comune di Forio d'Ischia, l'arrestato è già noto alle forze dell'ordine per gli stessi reati. Nel pomeriggio inoltra di ieri, 6 marzo, i carabinieri hanno visto una 21enne del posto che correva verso la caserma col figlio di appena un anno tra le braccia. Subito dietro di lei, il 31enne. La ragazza era visibilmente agitata, cercava di entrare, chiedeva aiuto. I militari si sono quindi precipitati fuori, riuscendo a bloccare l'uomo prima che la afferrasse. E anche allora, davanti ai carabinieri, il 31enne ha continuato ad urlare minacciandola di morte.

Dai successivi accertamenti è emerso che la ragazza era fuggita dalla propria abitazione, che si trova poco distante dalla caserma, proprio per sottrarsi alla furia del 31enne, che per l'ennesima volta si era presentato sotto casa. Questa volta dopo gli insulti e le minacce aveva preso a sassate le finestre, mandandole in frantumi. La 21enne, terrorizzata, era riuscita a scendere in strada col bimbo ed era scappata verso i carabinieri, venendo però inseguita. I due avevano avuto una relazione dalla quale era nato il bimbo, ma si erano lasciati da qualche mese; dalla fine del rapporto l'uomo era diventato violento e in diverse occasioni l'aveva minacciata, tanto che lei si era già rivolta alle forze dell'ordine.