Scampia: Polizia sperona minicar durante inseguimento, 15enne era fuggito all’alt

A cura di Nico Falco

Le sirene sempre più vicine, poi nell'inquadratura compare una minicar e, subito dietro, una volante della Polizia: è un inseguimento, il luogo mostrato è piazza della Libertà, quartiere Scampia, periferia Nord di Napoli. L'automobile 50 prova a distanziare la pattuglia ma pochi metri dopo si sente il rumore dell'impatto, che avviene subito fuori dall'inquadratura; un istante dopo la telecamere si sposta e inquadra la minicar che carambola, ruota su se stessa e finisce contro le automobili parcheggiate.

Il video, ripreso con un cellulare, è stato pubblicato su TikTok e mostra le fasi finali di un inseguimento avvenuto a Scampia nella serata di ieri, 3 dicembre. I commenti si dividono, tra chi condanna la manovra della Polizia e chi, invece, auspica interventi più duri per casi di questo tipo. L'impatto è stato involontario, riferiscono fonti della Questura di Napoli a Fanpage.it, probabilmente dovuto ad una decelerazione o a un cambio di direzione della minicar, che in quel momento si preparava a sterzare verso sinistra.

Alla guida del veicolo c'era un 15enne del posto, da solo nell'abitacolo, che era stato intercettato da un posto di controllo del commissariato Scampia; il giovanissimo non si era fermato all'alt e aveva tentato la fuga verso via Monterosa. Era quindi scattato l'inseguimento che si è concluso, come si vede nel video, poche decine di metri dopo; i due agenti sono stati refertati al Pronto Soccorso, hanno rimediato contusioni guaribili in pochi giorni mentre il ragazzo è rimasto illeso. Il 15enne è stato infine denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.