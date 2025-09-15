Sbranato dagli animali sul Vesuvio, si indaga per omicidio colposo

Immagine di repertorio

La Procura di Nola indaga per omicidio colposo per la morte di Angelo Cutolo, il 78enne ritrovato esanime nei boschi nel Parco Nazionale del Vesuvio, dove si era avventurato sabato scorso alla ricerca di funghi. Il pensionato era stato ritrovato dal figlio, che poi l'aveva trasportato in clinica dove poi è morto, con varie ferite da morso, compatibili con quelle di cani. Da qui, l'inchiesta della procura nolana: tra le piste, infatti, c'è quella che gli animali possano appartenere a qualcuno e non essere, quindi, randagi. Si tratta solo di una ipotesi, è bene precisare, perché al momento le indagini sono ancora alle battute iniziali. La procura ha disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso. Secondo le prime informazioni, l'uomo potrebbe essere morto a causa di una emorragia causata dalle ferite inferte dagli animali. Ma al momento non è stato ancora accertato da parte di quale tipo di animale: si è parlato anche di cinghiali selvatici. Tra le altre ipotesi, anche quella, che possa essere stato colto prima da malore e poi successivamente azzannato, mentre era privo di sensi.

A Ottaviano la Polizia indaga sulla morte di Angelo Cutolo

Al momento, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, da un primo esame sommario esterno sembrerebbe che il 78enne abbia riportato morsi compatibili con quelli di cani. Il fatto è avvenuto sabato 13 settembre. La vittima è stata identificata, si tratta di Angelo Cutolo, pensionato di 78 anni originario di Ottaviano, in provincia di Napoli. L'uomo è stato ritrovato in un terreno nei pressi di via Boscariello, poco distante dalla sua abitazione. Quando in serata i familiari non l'hanno visto rientrare, si sono preoccupati. Il figlio è andato a cercarlo e dopo alcune ore l'ha ritrovato riverso a terra con varie ferite, ma ancora vivo e l'ha portato in auto alla clinica Santa Lucia, dove però, purtroppo, l'anziano è deceduto. La salma è stata trasferita all'ospedale di Castellammare di Stabia per ulteriori accertamenti. Le indagini sono delegate al commissariato di polizia di San Giuseppe Vesuviano.