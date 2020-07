in foto: L’automobile finita nella scarpata con i quattro ragazzi a bordo dopo aver sbandato.

Incidente in tarda serata a Pietrastornina, nell'Avellinese: una utilitaria con quattro giovani a bordo, per cause tutte da accertare, ha sbandato ed è finita in una scarpata, ribaltandosi. I quattro, tutti di vent'anni, sono finiti in ospedale per le cure del caso, sebbene le loro condizioni di salute non sembrerebbero destare particolare preoccupazione. La vettura è stata recuperata poi dai vigili del fuoco di Avellino, che hanno provveduto a metterla in sicurezza.

L'incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, sabato 18 luglio, in via Due Strade (non lontano dalla Strada Statale 374, che collega Mercogliano a San Martino Valle Caudina, costeggiando il Parco Nazionale del Partenio), a Pietrastornina: per motivi ancora da accertare, l'automobile con i quattro giovani, tre donne ed un uomo tutti di vent'anni ed originari di Napoli, ha improvvisamente sbandato. L'incidente ha visto coinvolta unicamente la loro vettura, che è uscita di strada ed è finita in una scarpata, ribaltandosi. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino ed il personale medico del 118: per i quattro ragazzi, tanta paura ma sembrerebbe nessuna ferita grave. Sono stati comunque trasportati in ambulanza, per ulteriori accertamenti, all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, mentre i vigili del fuoco hanno recuperato la vettura dalla scarpata. Si cerca di capire l'esatta dinamica dell'incidente: non è escluso che possa essersi trattato di una distrazione al volante o di un colpo di sonno improvviso di chi era al volante, ma per l'esatta ricostruzione bisognerà attendere i rilievi del caso.