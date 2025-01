video suggerito

Sbanda con l'auto e finisce in una scarpata: 32enne ferito nella notte in Irpinia L'incidente stradale si è verificato ad Atripalda: il 32enne è stato portato in ospedale ad Avellino per le cure del caso.

A cura di Valerio Papadia

Grave incidente stradale, nella notte appena trascorsa, ad Atripalda, nella provincia di Avellino: un uomo di 32 anni del posto è rimasto ferito ed è stato ricoverato in ospedale. L'incidente si è verificato poco prima delle 2 in contrada Giacchi: da una prima ricostruzione, il 32enne era alla guida della sua vettura, una Fiat Panda, quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, ne ha perso il controllo; l'automobile, dopo aver sbandato, è finita in una scarpata al margine della strada.

L'uomo è stato ricoverato in ospedale

Sul posto si sono recati i sanitari del 118, che hanno soccorso il 32enne e lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino per gli accertamenti e le cure del caso; non si conoscono le sue condizioni di salute. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino con un'autogru per rimuovere la vettura incastrata nella scarpata. Infine, sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Avellino, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'incidente stradale.