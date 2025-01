video suggerito

Sbanda con l’auto che si scontra col muro, due ragazzi feriti a Cesinali (Avellino) Auto impatta col muro e si capovolge, feriti il guidatore, un diciottenne e la passeggera, una ragazza minorenne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

foto d'archivio

Due giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale verificatosi la scorsa notte sulla strada provinciale di Cesinali, in provincia di Avellino. a poco più di tre chilometri da Atripalda. Questa la dinamica, ancora tuttavia in corso di definitivo accertamento: l'automobile era guidata da un ragazzo di diciotto anni, in compagnia di un'amica, minorenne.

La vettura è sbandata e dopo aver perso aderenza ha impattato un muro di contenimento a lato della carreggiata e si è capovolta. Immediati i soccorsi, sul posto i carabinieri della compagnia di Solofra e i Vigili del Fuoco. I due feriti sono stati trasferiti in ospedale ad Avellino dalle ambulanze del 118 in codice rosso, ma le loro condizioni non sarebbero gravi.