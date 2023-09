Sasha Grey gioca a calcio in strada e grida “Forza Napoli”: è in vacanza nel capoluogo partenopeo Sasha Grey in vacanza a Napoli: nel video pubblicato sui suoi canali social, gioca a calcio in piazza Municipio gridando “Forza Napoli”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sasha Grey in vacanza a Napoli: la popolare attrice statunitense è arrivata domenica nel capoluogo partenopeo, ed anche lei ha "sposato" i festeggiamenti scudetto degli Azzurri, campioni d'Italia nella passata stagione, abbandonandosi ad un tradizionale "Forza Napoli" mentre giocava a calcio in strada, nella popolare piazza del Municipio. Nel suo video, diffuso su Instagram, Sasha Grey mostra anche i luoghi visitati, tra cui Palazzo Reale, e una pizza margherita, autentico marchio gastronomico casalingo partenopeo. E in tanti in Rete hanno commentato la sua performance calcistica in strada.

Nata come Marina Ann Hantzis, ma più nota con il nome d'arte di Sasha Grey, la 35enne statunitense ha da tempo lasciato la carriera cinematografica che l'ha vista protagonista di 445 film come attrice e altri 2 come regista, tutti nell'ambito del cinema pornografico. Ritiratasi dalle scene, ha quindi intrapreso altri percorsi lavorativi: da qualche tempo è diventata streamer e gamer su Twitch, dove ha già raggiunto 1,2 milioni di follower in poco tempo, e dove si è cimentata in diversi giochi popolari, oltre a doppiare personaggi come Ash DJ in Cyberpunk 2077, videogioco uscito appena due anni fa. Ha anche scritto un libro, The Juliette Society, tradotto in diverse lingue tra cui l'italiano. Ma nel tempo libero, Sasha Grey pubblica diversi video e fotografie dai luoghi che visita da semplice turista: e stavolta è toccato proprio a Napoli. Nel suo video, in molti le hanno detto di tornare quanto prima e di fermarsi più a lungo: e chissà che la giovane streamer e scrittrice statunitense non lo faccia davvero in futuro.