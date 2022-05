Sarno, incendio nella chiesa che ospita 28 profughi ucraini provenienti da struttura per disabili Un incendio è scoppiato nella chiesa di San Francesco a Sarno (Salerno), dove sono ospitati una trentina di profughi ucraini. Sul posto Vigili del Fuoco e Protezione Civile.

A cura di Nico Falco

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, 3 maggio, nella chiesa di San Francesco a Sarno (Salerno), accanto alla sede comunale. Nella struttura erano ospitati 28 profughi ucraini, di cui 8 adulti e 20 bambini, provenienti da una struttura per disabili in Ucraina e segnalata come obiettivo sensibile. Sono in corso in queste ore le operazioni di spegnimento in vista della successiva messa in sicurezza. I profughi, arrivati in Italia in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, dopo l'incendio sono stati trasferiti in una scuola, la Protezione Civile della Campania ha inviato una ventina di brandine e coperte; stando alle prime informazioni non ci sarebbero feriti.

Sul posto, in piazza IV Novembre, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, col supporto dei volontari della Protezione Civile. Si sarebbe trattato di un incidente: le fiamme sarebbero partite da un asciugacapelli, lasciato acceso su un letto; il fuoco avrebbe rapidamente bruciato le lenzuola e le coperte per poi estendersi agli altri materiali infiammabili presenti nella stanza e agli arredi. L'incendio ha devastato parte del secondo piano. Dopo la messa in sicurezza sarà la volta dei controlli, per verificare eventuali danni strutturali all'edificio.