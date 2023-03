Sara scomparsa a 13 anni da Pontecagnano, l’appello del sindaco: “Aiutateci a ritrovarla” A Pontecagnano ore d’ansia per la scomparsa di Sara, 13 anni: è uscita di casa giovedì per andare a scuola, ma non è mai arrivata. L’appello del sindaco Lanzara.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sara, la 13enne sparita da Pontecagnano Faiano (Salerno)

Paura a Pontecagnano Faiano per la scomparsa di Sara, 13 anni, di cui non si hanno più notizie da giovedì 2 marzo, quando la ragazzina era uscita di casa per andare a scuola. Da allora nessuna notizia: in classe, la ragazzina non è mai entrata. I familiari, disperati, hanno presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri di Pontecagnano nella serata di giovedì e diffuso sui social le foto della ragazzina, chiedendo a chiunque avesse informazioni di fornirle quanto prima e avvisare al più presto le forze dell'ordine. Anche il sindaco Giuseppe Lanzara ha chiesto alla comunità di fare il possibile per ritrovarla quanto prima.

Sara, 13 anni, è alta 175 centimetri: è di corporatura robusta, carnagione olivastra, capelli neri ricci, occhi castano scuro. Su Facebook, alcune persone hanno commentato l'appello dicendo di aver visto la ragazza presso la stazione ferroviaria di Pontecagnano, e di aver così contatto i familiari per avvisarli: ma la circostanza è al vaglio degli inquirenti, che cercano riscontri. Nessuna ipotesi è al momento stata esclusa, neppure quella dell'allontanamento volontario.

"La comunità di Pontecagnano Faiano vive ore di angoscia a causa della scomparsa della giovane Sara Ez Zenaydi", ha detto Lanzara, "La ragazza si è allontanata da casa lo scorso 2 marzo con l'intento di recarsi a scuola, a Pontecagnano. In classe non ha mai messo piede, così è partita la denuncia dei suoi familiari. Invitiamo chiunque ne abbia notizie", ha aggiunto il sindaco, "ad avvertire immediatamente le Forze dell'Ordine, con cui anche noi siamo in contatto per seguire le ricerche, con la speranza che si concludano presto e nel migliore dei modi. Facciamo il possibile, anche solo condividendo questo ed i post che la riguardano: Sara ed i suoi genitori hanno bisogno di noi", ha concluso il primo cittadino di Pontecagnano Faiano.