Sara Russo premiata a Mugnano di Napoli: è la più giovane campionessa de La Ruota della Fortuna

Premiato a Mugnano di Napoli la 19enne Sara Russo, diventata pochi giorni fa la più giovane vincitrice de "La Ruota della Fortuna", programma condotto da Jerry Scotti su Canale Cinque. Studentessa di Matematica all’Università Federico II di Napoli, la giovane è stata ricevuta oggi dal sindaco Luigi Sarnataro, che l'ha premiata nella sede del Comune della provincia di Napoli. "Oggi pomeriggio abbiamo consegnato una targa alla vincitrice de La Ruota della Fortuna, Sara Russo, cittadina mugnanese, una ragazza molto intelligente e carismatica", ha detto Luigi Sarnataro, primo cittadino di Mugnano di Napoli, "sono molto fiero di averla conosciuta e le auguro ogni bene e ulteriori successi".

L'intervista a Fanpage.it: "Tanti messaggi d'affetto, non me l'aspettavo"

Nei giorni scorsi, la giovane aveva spiegato in una intervista a Fanpage.it che "tantissime persone mi hanno mandato messaggi d'affetto, non me lo aspettavo. Anche per strada qualcuno mi ha fermato e mi ha riconosciuta", ha aggiunto, "La mia famiglia è orgogliosa di me e questo è il premio più grande, ho festeggiato insieme a loro e a tutti i miei amici in occasione della messa in onda. Avevo detto che avrei perso e invece… è stato emozionante perché nessuno se lo aspettava", ha concluso ancora la 19enne di Mugnano di Napoli. E su come usare il premio vinto, ha già le idee chiare: "Voglio comprare una macchina tutta mia, fare un viaggio con mamma, papà e mia sorella e fare un piccolo Erasmus all’estero per continuare gli studi di matematica", ha spiegato nell'intervista a Fanpage.it, "ho tanti progetti e voglio approfittare di questa esperienza per crescere anche a livello personale".