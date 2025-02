video suggerito

Sarà intitolato a Domenico Cirillo il campetto di basket di Bagnoli. Oggi i funerali del 17enne Oggi i funerali di Domenico Cirillo, il 17enne investito in viale Dohrn, a Napoli; il Comune ha annunciato che sarà intitolato a lui il campetto di basket di Bagnoli. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sarà intitolato a Domenico Cirillo, il 17enne investito in via Dohrn e deceduto dopo sei giorni di coma, il campetto di basket di Bagnoli: il Comune di Napoli ha avviato l'iter, accogliendo la proposta che gli amici del ragazzo avevano diffuso nelle scorse ore lanciando una petizione online. La comunicazione ufficiale da Palazzo San Giacomo è arrivata nel primo pomeriggio di oggi, poco prima dei funerali, che si sono tenuti alle 16.30 nella chiesa di San Vitale, nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli.

I funerali del 17enne investito a Napoli

Il ragazzo era stato travolto da un'automobile la notte del 2 febbraio, mentre attraversava la strada in viale Dohrn. Era stato trasportato al Cardarelli, dove è morto il 9 febbraio; la famiglia ha autorizzato l'espianto degli organi. Il 19enne alla guida della Mini Cooper, che si è fermato per prestare i primi soccorsi, è indagato e con la morte del ragazzo rischia l'accusa di omicidio stradale; la patente gli è stata ritirata e l'automobile, troppo potente per essere guidata da un neopatentato, è stata sequestrata.

Alla cerimonia erano presenti anche le Istituzioni, tra cui la consigliera metropolitana Marianna Salierno, con delega alla Programmazione ed Edilizia scolastica per il Comune di Napoli e i Comuni della zona nord, e l'assessore comunale Antonio De Jesu. La salma è stata accolta da una folla commossa, in chiesa si sono riuniti gli amici e gli studenti del liceo scientifico Labriola, di cui il ragazzo era rappresentante d'istituto; sulla bara, la maglia numero 43 della Napoli Basket Academy.

Il campetto di basket intitolato a Domenico Cirillo

La decisione del Comune è stata comunicata oggi: il sindaco Gaetano Manfredi ha chiesto alla vicesindaca Laura Lieto, presidente della commissione per la Toponomastica, di attivare il percorso che consentirà di dedicare alla giovane promessa della pallacanestro, giocatore del Napoli Basket under 19, la struttura sportiva, che si trova accanto alla ex Nato di Bagnoli, a ridosso della stazione della Metropolitana della Linea 2.

“Domenico era un esempio di determinazione e amore per lo sport – scrive il sindaco Manfredi –. L’intitolazione di questo campetto, oltre a mantenere vivo il suo ricordo, potrà rappresentare per le future generazioni non solo uno spazio fisico per giocare ma anche un luogo di aggregazione dove coltivare amicizie, passioni e interessi”.