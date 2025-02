Il campetto di basket della metro di Bagnoli in memoria di Domenico Cirillo, 17enne morto investito: la petizione

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Era un grande appassionato di basket, nonché una giovane promessa della pallacanestro Domenico Cirillo, il ragazzo di 17 anni investito lo scorso 2 febbraio sul Lungomare di Napoli e poi deceduto dopo una settimana in ospedale. E così, con una petizione lanciata online sulla piattaforma Change.org, arriva la proposta di intitolare al 17enne – che frequentava la Napoli Basket Academy – il campetto che sorge all'esterno della stazione della metropolitana Bagnoli-Agnano Terme.

"Domenico – si legge nel testo dell’appello – era più che un semplice membro della nostra comunità, era un punto di riferimento per molti giovani della sua scuola ‘Arturo Labriola' e di molti altri ragazzi che frequentavano il campetto della metro a Bagnoli. Quel campo non era solo uno spazio fisico dove giocare, rappresentava l’essenza stessa dello spirito giovanile: passione, amicizia e crescita personale".

"Dobbiamo fare qualcosa per mantenere viva la sua memoria. È con questo spirito che lanciamo questa petizione affinché il campetto della metro a Bagnoli sia rinominato in suo onore. Rinominare quel campo significherebbe non solo rendere omaggio alla sua vita ma anche trasmettere alle future generazioni i valori che lui incarnava: determinazione, solidarietà e amore per lo sport come strumento di aggregazione sociale" conclude l'appello.

Domani i funerali di Domenico Cirillo

La notte del 2 febbraio scorso, Domenico Cirillo stava attraversando la strada in viale Dohrn quando è stato investito da un'auto, una Mini Cooper guidata da un ragazzo di 19 anni. Portato all'ospedale Cardarelli, il 17enne è morto il 9 febbraio: la famiglia ha autorizzato l'espianto degli organi. Domani, giovedì 13 febbraio, nella chiesa di San Vitale a Fuorigrotta, si svolgeranno i funerali di Domenico Cirillo.