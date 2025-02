Giovedì i funerali di Domenico Cirillo, 17enne investito sul Lungomare di Napoli

video suggerito

I funerali di Domenico Cirillo, 17enne morto investito in viale Dohrn, si svolgeranno nel pomeriggio di giovedì 13 febbraio a Fuorigrotta.

A cura di Valerio Papadia

Si terranno giovedì 13 febbraio i funerali di Domenico Cirillo, il ragazzo di 17 anni investito da un'auto in viale Dohrn, sul Lungomare di Napoli, lo scorso 2 febbraio e poi deceduto dopo 7 giorni in ospedale, al Cardarelli, il 9 febbraio. Le esequie del ragazzo si svolgeranno alle ore 16.30 di giovedì nella chiesa di San Vitale a Fuorigrotta, quartiere della periferia occidentale di Napoli, in cui viveva con la famiglia.

Gli organi di Domenico Cirillo salveranno altre vite

Dopo la tragica morte, la famiglia di Domenico Cirillo ha autorizzato l'espianto degli organi, che saranno donati e salveranno la vita di altre persone. Rappresentante d'istituto al Liceo Arturo Labriola e promessa del basket – frequentava l'Under 19 della Napoli Basket Academy – Domenico Cirillo era benvoluto da tutti coloro che lo conoscevano. Anche il Comune di Napoli, guidato dal sindaco Gaetano Manfredi, ha voluto esprimere il cordoglio dell'intera amministrazione per la morte del 17enne: "Domenico era un membro attivo della comunità, conosciuto per la sua passione per la pallacanestro. Il sindaco Gaetano Manfredi e l'intera Amministrazione Comunale si stringono al dolore della famiglia Cirillo".

L'incidente in viale Dohrn: Domenico Cirillo investito da un'auto

La notte del 2 febbraio scorso, il 17enne stava attraversando la strada in viale Dohrn, all'altezza dello Chalet dei Pini, quando è stato investito da un'automobile, una Mini Cooper guidata da un ragazzo poco più grande, un 19enne; al giovane, in quanto neopatentato, è stata ritirata la patente per il superamento dei prescritti limiti di velocità. Domenico Cirillo, invece, è stato soccorso e portato all'ospedale Cardarelli, dove come detto, dopo 8 giorni, è sopraggiunto il decesso.