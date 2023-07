Sarà Dhafer Youssef il protagonista del concerto sul Vesuvio del Pomigliano Jazz festival 2023 Il Pomigliano Jazz festival ha annunciato che Dhafer Youssef sarà l’artista che si esibirà nell’ormai classico concerto sul Cono del Vesuvio.

A cura di Redazione Napoli

Dopo gli annunci del chitarrista statunitense Mike Stern, del contrabbassista Avishai Cohen – accompagnato da una super band – e dei Manhattan Transfer, il Pomigliano Jazz annuncia quale sarà l'artista che quest'anno salirà sul Vesuvio per l'ormai classica esibizione sul cratere. È uno degli appuntamenti più suggestivi dell'estate musicale italiana, diventato un classico per gli appassionati della musica che possono godere di uno spettacolo unico e pensato appositamente per l'occasione al tramonto sul Gran Cono. L'ospite di quest'anno sarà il compositore e cantante tunisino Dhafer Youssef, il più creativo suonatore di oud della scena contemporanea.

Chi è Dhafer Youssef

Domenica 23 luglio (l'escursione partirà alle 16.30), quindi Dhafer Youssef sarà assieme al chitarrista norvegese Eivind Aarset ai 1200 metri del Cono per proporre un progetto originale, che si intitolerà Suoni del Vesuvio e commissionato come dal festival diretto da Onofrio Piccolo che ha chiesto ai musicisti un'opera originale, unica e irripetibile a cui parteciperà come ospite speciale anche Luca Aquino alla tromba. Youssef è uno dei maggiori esponenti di quel mondo che mescola jazz, elettronica, world music e fusion partendo dalla tradizione sufi: ha pubblicato dieci album, con l'ultimo "Street Of Minarets" del 2023, in cui ha ospitato artisti come Herbie Hancock, Marcus Miller e Dave Holland, oltre ad aver lavorato alle colonne sonore di film di Ridley Scott (Exodus: Gods and Kings), James Horner (The Amazing Spider-Man, Black Gold) e Dave McKean (Luna).

Le regole da seguire per il concerto sul Vesuvio

Essendo un evento particolare, che unisce la musica all'ambiente e una location particolare come quella del Vesuvio, gli organizzatori chiedono di osservare alcune regole fondamentali per vivere appieno questa esperienza:

L’appuntamento è alle ore 16.30 al piazzale quota 1.000 di Ercolano, dove sono situati punti ristoro. Dal piazzale si risale a piedi accompagnati dalle guide vulcanologiche, lungo una serie di tornanti straordinariamente panoramici che conducono fino all’orlo del cratere. Arrivati in vetta, si assiste al concerto seduti a terra su cuscini.

I musicisti suoneranno fino al tramonto. Al termine del concerto si ritorna al piazzale sempre accompagnati dalle guide vulcanologiche.

Per vivere al meglio l’evento è consigliato un equipaggiamento comodo: scarpe sportive o da trekking, felpa o k-way. L’escursione in salita è di media difficoltà.

Il programma del Pomigliano Jazz Festival 2023

Il programma del Pomigliano Jazz Festival prevede per adesso i concerti di Manhattan Transfer (20 luglio all'anfiteatro romano di Avella), Avishai Cohen ‘Banda Iroko’ (26 luglio al parco pubblico di Pomigliano d’Arco) – che salirà sul palco con Abraham Rodriguez Jr. (congas e voce) e una all star band che include i cubani Horacio “El Negro” Hernandez alla batteria e alle percussioni, Yosvany Terry al sassofono e chekere e Jose Alves alle percussioni e alla voce, l’argentino Diego Urcola alla tromba e al flicorno e la cantante spagnola Virginia Alves – e Mike Stern Band (29 luglio al parco pubblico di Pomigliano d'Arco).