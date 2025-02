video suggerito

Santuario di Montevergine, 10mila alla Festa della Candelora: Luxuria e Cecchi Paone nel corteo Oltre 10mila fedeli alla Festa della Candelora a Montevergine. Nel corteo Cecchi Paone e Luxuria. Malore per una anziana soccorsa dai pompieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Vladimir Luxuria e Alessandro Cecchi Paone (a sinistra). Il Santuario di Montevergine (a destra)

Oltre 10mila persone hanno partecipato alla Festa della Candelora del Santuario di Montevergine, oggi, domenica 2 febbraio 2025. Festa cattolica, che ricorda la presentazione di Gesù al Tempio – e si tiene 40 giorni dopo il Natale – ma celebrata anche dalla chiesa ortodossa e da diverse chiese protestanti. Nel corso della cerimonia si tiene anche tradizionale la Juta dei femminielli e si professa la devozione per la Mamma Schiavona, la Madonna Nera dell’inclusione. Ad aprire il corteo quest'anno anche due ospiti di eccezione, con Alessandro Cecchi Paone e Vladimir Luxuria.

Migliaia di fedeli hanno hanno raggiunto il santuario in bus, ma anche a piedi e in bici ed hanno assistito prima alla benedizione delle Candele e poi alla santa messa officiata dall'Abate Riccardo Guariglia. E non è mancato lo spazio per la tamorra, con una dedica speciale a Marcello Colasurdo, scomparso il 5 luglio 2023, molto legato alla Candelora con ‘E Zezi. La festa ha coinvolto tanti centri abitati irpini, da Mercogliano a Ospedaletto d'Alpinolo. Come consuetudine, presenti tutte le componenti istituzionali, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco di Avellino, polizie locali di Ospedaletto d'Alpinolo e Mercogliano nonché le associazioni di volontariato.

Malore per una anziana, soccorsa dai pompieri

Non sono mancati attimi di apprensione, per una anziana colta da malore. La donna è stata subito soccorsa e affidata ai sanitari presenti, e dopo poco la stessa si è ripresa senza conseguenze. Il Funzionario di Guardia presente sul posto ha coordinato gli otto Vigili del Fuoco del Comando di via Zigarelli finché il grosso dei presenti è defluito in maniera abbastanza tranquilla. Le forze dell'ordine hanno garantito la sicurezza, in attuazione dell'ordinanza del Questore di Avellino.

Il sindaco di Mercogliano: "Evento straordinario"

Soddisfatto il sindaco di Mercogliano, Vittorio D'Alessio, che in un post scrive:

La Candelora a Montevergine nel segno della devozione, dell'inclusione e dell'incontro. Grazie ai pellegrini che oggi hanno inondato d'amore il nostro territorio, che hanno cantato e ballato alla Madonna di Montevergine le loro storie, le sofferenze, le gioie, il loro grazie. Grazie alla rete di collaborazioni che ha consentito la realizzazione di una settimana straordinaria, piena di significati, un seme importante che ci ha già immessi, tutti insieme, in un nuovo percorso di crescita.

Presente alla cerimonia anche la sindaca di Avellino, Laura Nargi:

Una giornata di grande importanza per la nostra comunità. Oggi è Candelora. La festa della luce. La luce che squarcia le tenebre. E di luce ce n’è sempre un estremo bisogno. Oggi ho vissuto un momento intenso e solenne per me e per la comunità che rappresento. Ed è stato un onore salire da primo cittadino di Avellino al Santuario di Montevergine ed essere accolta da sua eccellenza l’abate Riccardo Guariglia. La luce è speranza. La luce è bellezza. La luce è mescolanza. La luce è vivere insieme senza pregiudizi. La luce siamo tutti noi. Ecco perché il rito della Candelora di Montevergine è una grandiosa festa di popolo. Un rito ancestrale che si rinnova ogni anno e che ci coinvolge tutti, ci richiama ai piedi di Mamma Schiavona e ci invita a festeggiare l’amore universale e ad auspicare che la fine dell’inverno, fisico e metaforico, possa essere finalmente alle porte.

Mentre l'ente Parco del Partenio in una nota scrive:

Una giornata di fede, tradizione e accoglienza ha animato il Parco del Partenio in occasione della 𝐂𝐚𝐧𝐝𝐞𝐥𝐨𝐫𝐚. Questa mattina, i nostri info point a Ospedaletto d’Alpinolo e a Montevergine hanno accolto fedeli e visitatori, offrendo l’esperienza immersiva della realtà 3D attraverso i visori del Parco. Come ogni anno, l’energia di questa ricorrenza ha unito 𝐩𝐞𝐥𝐥𝐞𝐠𝐫𝐢𝐧𝐢, devoti e appassionati della natura in un viaggio tra spiritualità e bellezza paesaggistica. Il Parco del Partenio si conferma ancora una volta custode di tradizioni senza tempo, in uno scenario unico tra misticismo, paesaggio e antiche devozioni.