Sant’Anastasia, irrompe dalle suore durante la messa, spara in aria e tenta la rapina ai fedeli

Immagine di repertorio

Ha fato irruzione presso il complesso delle suore domenicane di Sant'Anastasia mentre era in corso la messa, ha tirato fuori una pistola, ha sparato in aria per intimidire i fedeli e ha tentato di rapinarli, per poi scappare. È successo in via Sodani, nella struttura gestita dalle religiose nel comune del Napoletano, indaga la Polizia di Stato.

L'episodio risale alla mattinata di oggi, 27 luglio. Gli agenti sono intervenuti poco dopo, a seguito della segnalazione arrivata dal complesso: un uomo, col volto coperto, si era introdotto nella cappella durante la celebrazione eucaristica e aveva tentato di rapinare i fedeli; era armato e aveva esploso un colpo di pistola prima di scappare. Dai rilievi è emerso che si era trattato di un proiettile a salve, non risultano quindi danni né feriti.

Subito dopo il tentativo di rapina l'uomo è scappato, non è chiaro se sia fuggito a piedi o se con un veicolo lasciato nelle vicinanze, e se ci fosse qualcuno ad attenderlo. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della Questura di Napoli e al personale del commissariato di Ponticelli. Il complesso si trova in un'area densamente popolata del comune del Napoletano, gli agenti stanno verificando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire il percorso del rapinatore.