Trasporto pubblico a Napoli

A Santa Lucia si allarga il cantiere per l’ascensore di Monte Echia: lavori fino al 4 dicembre Nuovo cantiere a via Santa Lucia per portare l’energia elettrica all’ascensore di Monte Echia: i lavori termineranno entro il 4 dicembre. Sospese le strisce blu.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si allarga il cantiere di Monte Echia a via Santa Lucia per realizzare l'ascensore comunale di Pizzofalcone. Nei prossimi giorni partiranno i lavori di scavo per posare il cavo elettrico a bassa tensione della E-Distribuzione, per rifornire di energia elettrica l'impianto elevatore. I lavori interesseranno sia via Santa Lucia, già oggi presa d'assalto dalle auto a causa della chiusura della Galleria Vittoria, con i veicoli dirottati su via Acton e via Chiatamone dove è stato invertito il senso di marcia, e via Lucillo. Sul posto ci saranno gli operai con le bandierine per regolare il traffico, ma sono previsti anche dei segnali stradali temporanei luminosi. Ma è immaginabile il caos, considerato che già oggi l'incrocio di Monte Echia, soprattutto con il maltempo, è ingolfato dal traffico.

Per mitigare l'impatto sulla circolazione, il Comune di Napoli ha disposto che i lavori si facciano di notte. Le strade non saranno chiuse. Ma saranno sospese le strisce blu su via Lucillo. I lavori inizieranno proprio da via Lucillo senza arrecare intralcio al traffico veicolare e pedonale ad eccezione della sosta che sarà sospesa, mentre gli scavi in attraversamento che interesseranno anche via Santa Lucia saranno fatti di notte a traffico aperto. I lavori saranno conclusi entro il 4 dicembre. Nelle notti della movida nel weekend, inoltre (tra venerdì e sabato, tra sabato e domenica e tra domenica e lunedì), i lavori saranno interrotti.

Cantieri anche alle Rampe Lamont Young

Avviati negli scorsi giorni anche i lavori per il ripristino della sicurezza nella prima rampa che porta a Villa Ebe (Lamont Young) al Chiatamone. Nonostante il tempo non benevolo. "Seguiremo i lavori di Napoli Servizi – scrive l'assessore alle Opere Pubbliche, Edoardo Cosenza – Importante per ridurre il traffico. Certo poi il recupero della magica Villa-castello dovrà avere priorità".