Sanremo 2023, nel testo di Mr Rain ci sono gli angeli di Luciano De Crescenzo e don Tonino Bello

«Professò, permettete? Un pensiero poetico! Siamo angeli con un'ala soltanto e possiamo volare soltanto restando abbracciati. E chest'è!». Qualcuno fra coloro che conoscono battuta per battuta il film "Così parlò Bellavista" ieri ci ha pensato, ascoltando l'edizione 2023 di Sanremo e in particolare l'esibizione di Mr Rain che cantando la sua delicata "Supereroi" ha commosso molti.

Ad un certo punto nel testo Mattia Balardi canta: «Siamo angeli con un’ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l’uno accanto all’altro». E la frase sembra proprio una di quelle che Luigino ‘o poeta (Gerardo Scala) rivolge al gruppo capitanato dal professor Bellavista interpretato dall'indimenticabile Luciano De Crescenzo.

Una frase che all'uscita del film, nel 1984, ebbe successo e fu tra quelle immediatamente diventate "di culto" tant'è che oggi, quasi quarant'anni dopo, ci sono anche t-shirt e tazze con la stessa frase, contenuta anche nel libro da cui fu tratto il film (ancor più vecchio perché datato 1977).

È possibile che il rapper in gara a Sanremo si sia ispirato alla frase del film anche se in realtà l'immagine dell'angelo con un'ala sola va oltre De Crescenzo. L'immagine che ispira alla necessità di solidarietà tra persone affonda le sue radici nella notte dei tempi ed è stata ripresa anche ad esempio da don Tonino Bello, l'amatissimo vescovo di Molfetta morto prematuramente negli anni Novanta che proprio ispirato da questa immagine scrisse una preghiera dal titolo "Dammi, Signore, un'ala di riserva". La preghiera è inserita nel libro-epistolario "Alla Finestra la speranza" del 1988 e la prima parte recita così:

Voglio ringraziarti, Signore, per il dono della vita. Ho letto da qualche parte che gli uomini sono angeli con un'ala soltanto: possono volare solo rimanendo abbracciati.

A volte, nei momenti di confidenza, oso pensare, Signore, che anche tu abbia un'ala soltanto. L'altra, la tieni nascosta: forse per farmi capire che anche tu non vuoi volare senza di me.

Per questo mi hai dato la vita: perché io fossi tuo compagno di volo.

Insegnami, allora, a librarmi con te.